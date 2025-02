Jack van Gelder noemt bizarre statistiek bij Ajax: "Heel knap"

Ajax won zondagmiddag in eigen huis met 2-0 van Go Ahead Eagles door doelpunten van Brian Brobbey en Oliver Edvardsen, waardoor de voorsprong op PSV nu maar liefst vijf punten bedraagt. Jack van Gelder is vol lof over de club uit Amsterdam.

"Toch nog één ding: Farioli wordt afgebrand, de coach van Ajax", sprak hij zondagavond bij de Oranjezondag. "Maar 23 wedstrijden en Ajax heeft nu al één punt meer dan vorig jaar na 34 wedstrijden. Dat vind ik gewoon heel knap", besluit Van Gelder.

Ajax is bovendien ook nog actief in de Europa League, want de ploeg van Francesco Farioli neemt het in de achtste finales op tegen Eintracht Frankfurt. Die twee wedstrijden worden in maart afgewerkt, waardoor er (weer) een belangrijke maand aankomt.