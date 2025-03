Jack van Gelder over Ajax: "Die man verdient echt een standbeeld"

"Na het rampseizoen van Ajax vorig seizoen… voordat Farioli tekende hebben ze drie dagen in een hok opgesloten gezeten op De Toekomst, Farioli, Marijn Beuker, en Alex Kroes", sprak Kraay bij de Oranjezondag. "Na drie dagen hebben ze geconcludeerd: Na het afschuwelijke afgelopen seizoen wordt dit een tussenjaar. Je mag alles doen wat je wilt, je mag spelen zoals je wilt, op zijn Italiaans, op zijn Frans, dat maakt niet uit. Als wij die veertig miljoen euro maar binnenharken, als wij maar bij de eerste twee of drie eindigen. En dat doet Farioli fantastisch", constateert hij.

Jack van Gelder vult hem aan. "Ze verdedigen heel goed", erkent hij. "Het is interessant voetbal, ander voetbal. Het belangrijkste is in eerste instantie dat je niet verliest. Daar is Farioli, die nog steeds door sommige mensen wordt bekritiseerd, boven gaan staan. Ik vind dat die man (Farioli, red.) echt een standbeeld verdient als je er zo uitkomt als nu. Je stond vorig jaar 35 punten achter op PSV en je staat nu negen punten voor. Je hebt in de laatste zeven wedstrijden dertien punten nodig om kampioen te worden. Dan vind ik dat je het ontzettend goed hebt gedaan", besluit Van Gelder.