Jack van Gelder weet: "Ajax is hier dus helemaal niet blij mee"

Ajax is bepaald niet blij met de brief van Femke Halsema aan verschillende Eredivisieclubs. De burgemeester van Amsterdam heeft de overige clubs opgeroepen om antisemitische uitingen in het stadion tegen te gaan, maar Ajax wordt daar door de clubs op aangekeken.

"Een aantal clubs heeft een brief ontvangen", zegt Jack van Gelder in De Oranjezomer. "Go Ahead Eagles onder meer, FC Groningen geloof ik en ik dacht ook FC Twente, om ze te waarschuwen tegen antisemitische spreekkoren en dergelijke. Dit is windowdressing, laat ze nou eerst proberen dat in eigen stad te beteugelen."

"Nu gaat ze supporters, of clubs aanschrijven, waar bijvoorbeeld bij Go Ahead twee of drie mensen opgepakt zijn", gaat hij verder. "Die hebben daar al straf voor gekregen. Dit is het paard achter de wagen spannen, ik vind dit te makkelijk. En Ajax is hier dus helemaal niet blij mee, want Ajax wordt hier door die clubs weer op aangekeken", aldus Van Gelder.