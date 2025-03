Jade Anna belaagd bij huis Taylor: "Laat je borstvergroting zien"

Jade Anna van Vliet heeft een opvallende video op TikTok geplaatst. Daarna vertelt de vriendin van Ajax-middenvelder Kenneth Taylor over een voorval bij hun huis in Alkmaar. De grootste Nederlandstalige influencer verhuisde onlangs naar Alkmaar om te gaan samenwonen met haar vriend.

De video trok binnen een dag meer dan 900.000 views. Jade Anna werd onlangs al ongevraagd natgespoten met een groot waterpistool en nu zegt ze te zijn toegeschreeuwd door een groep kinderen die 'haar borstvergroting wilden zien'. De twintigjarige influencer snapt niet dat er geen volwassenen waren die ingrepen.

"Er was een groep kinderen buiten aan het spelen, die zagen Navy (haar hond, red.) liggen in het raam en waren in eerste instantie gewoon naar Navy aan het roepen", vertelt ze in een nieuwe video op TikTok. "Maar toen kwam het volgende. Ze schreeuwden letterlijk naar mijn huis: Jade Anna, laat je borstvergroting zien!"

Van Vliet schat dat de kinderen zo'n twaalf jaar oud waren. "Dat je op straat, als klein kind, naar anderen gaat roepen en het dan ook nog eens hebt over borsten... Ik kan er met mijn pet niet bij", zegt ze. "Ik dacht dat ze alleen waren. Maar er was een begeleider bij. Die haalt ze op een gegeven moment bij elkaar en ze blijven gewoon roepen en er wordt gewoon niks van gezegd. Ik snap dat niet."