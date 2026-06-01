Meldingen
2026-05-27
Míchel Sánchez
BREAKING | 'Ajax nadert overeenstemming met nieuwe hoofdtrainer'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Jade Anna deelt geweldig nieuws met oud-Ajacied: "Heart is full"

Bjorn
Jade Anna van Vliet
Jade Anna van Vliet Foto: © Pro Shots

Jade Anna van Vliet heeft een mooi nieuwtje gedeeld via social media. De 21-jarige influencer gaat namelijk trouwen met voormalig Ajax-speler Kenneth Taylor. 

Taylor heeft zijn vriendin tijdens hun vakantie in Miami ten huwelijk gevraagd. De middenvelder van Lazio heeft daarmee de teleurstelling dat hij niet met het Nederlands elftal mee mag naar het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada snel weggespoeld.

"Heart is full, hand is heavy", schrijft Van Vliet op Instagram met een tekentje van een trouwring. Daarbij deelt ze een aantal foto's, waarop te zien is dat Taylor op zijn knieën is gegaan. De felicitaties stromen binnen voor het koppel. Onder anderen oud-Ajacieden Brian Brobbey en Devyne Rensch, topschaatsster Jutta Leerdam en internationaal model Romee Strijd reageren op de post.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
René van der Gijp

Gijp over oud-Ajacied: "Hij kon je een enorme doodschop geven"

0
Noa Lang

Noa Lang 'nat' van zenuwen: "Je weet het maar nooit met Koeman"

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Kenneth Taylor
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Anco Jansen

Anco Jansen tipt Ajax: "Alles doen om hem te halen. Echt alles"

0
Wesley Sneijder in de promo voor MobLand

VIDEO | Wesley Sneijder rekent in promo MobLand af met WK-trauma

0
Rob Jansen

Ajax liet grote transfer klappen: "Een ticket door naar Arsenal"

0
Anco Jansen

Anco Jansen zou wel bij Ajax willen werken: "Dikste portemonnee"

0
Wout Weghorst in het Nederlands elftal

BREAKING | Weghorst in Oranje: Koeman maakt WK-selectie bekend

0
Marc Overmars

Overmars terug naar Eredivisie? "Wij zijn een haatdragend landje"

0
Ajax viert doelpunt

Ajax moet Europees voetbal halen: "Dat mag en kan geen optie zijn"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Huurling keert terug naar Ajax: "Enorm bedankt voor dit seizoen"

Jade Anna deelt geweldig nieuws met oud-Ajacied: "Heart is full"

"Hij vond dat ik in een shirt van Frenkie de Jong de baan op moest"

'Slot niet naar Ajax': "Dan moet hij heel veel geld inleveren"

Brobbey onthult: "Dat zei hij na mijn seizoen bij Ajax tegen me"

Gijp over oud-Ajacied: "Hij kon je een enorme doodschop geven"

Noa Lang 'nat' van zenuwen: "Je weet het maar nooit met Koeman"

Arne Slot naar Ajax? "Ik denk dat ze met hem nu al ver zijn"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws