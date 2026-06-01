Jade Anna deelt geweldig nieuws met oud-Ajacied: "Heart is full"

Taylor heeft zijn vriendin tijdens hun vakantie in Miami ten huwelijk gevraagd. De middenvelder van Lazio heeft daarmee de teleurstelling dat hij niet met het Nederlands elftal mee mag naar het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada snel weggespoeld.

"Heart is full, hand is heavy", schrijft Van Vliet op Instagram met een tekentje van een trouwring. Daarbij deelt ze een aantal foto's, waarop te zien is dat Taylor op zijn knieën is gegaan. De felicitaties stromen binnen voor het koppel. Onder anderen oud-Ajacieden Brian Brobbey en Devyne Rensch, topschaatsster Jutta Leerdam en internationaal model Romee Strijd reageren op de post.