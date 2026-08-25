Jade Anna definitief weg uit Italië en van Taylor: "Zo gek..."
Jade Anna van Vliet heeft dinsdag definitief de deur van haar appartement in Rome achter zich dichtgetrokken. De 22-jarige influencer vertrekt uit Italië nadat haar relatie met oud-Ajacied Kenneth Taylor onverwachts tot een einde kwam. Hoewel Van Vliet met een positief gevoel terugkijkt op haar periode in Rome, ontbreekt haar ex-verloofde op de foto's die ze deelt.
"Chapter CLOSED", schrijft Van Vliet op Instagram. De boodschap maakt duidelijk dat haar Italiaanse avontuur definitief voorbij is. Nog maar zeven maanden geleden kreeg ze de sleutel van het appartement. Taylor verruilde Ajax begin dit jaar voor Lazio en verhuisde daarmee van Nederland naar Rome. Van Vliet ging met hem mee. In Rome werd hun geluk eerder dit jaar bekroond toen de voetballer haar ten huwelijk vroeg.
Na bijna drie jaar kwam de relatie echter onverwachts ten einde. De breuk werd afgelopen weekend bekendgemaakt en inmiddels is Van Vliet alweer onderweg naar Amsterdam. Dat ze zo snel vertrekt, lijkt erop te wijzen dat de relatie al enige tijd voorbij was voordat het nieuws naar buiten kwam. "Zo gek om hier alles af te sluiten", schrijft Van Vliet. "Nog een laatste rit in mijn Smartje gereden en met m'n koffer in mijn hand de deur van het appartement achter me dichtgetrokken."
De Smart, die ze Poppy noemde, kocht Van Vliet omdat haar grote Range Rover in Rome niet praktisch bleek. Ook haar eigen merk is duidelijk zichtbaar in de bagage waarmee ze haar appartement verlaat. Hoewel ze maar ongeveer een halfjaar in het appartement woonde, heeft Van Vliet naar eigen zeggen veel mooie herinneringen aan de Italiaanse hoofdstad overgehouden.
"Misschien maar een halfjaar hier gewoond, maar zo intens veel fijne herinneringen en mooie momenten", schrijft ze. De influencer kreeg de afgelopen maanden regelmatig bezoek van vrienden en familie en genoot volop van het leven in Rome. "Dankbaar voor deze periode." Ook in de fotoreeks waarmee Van Vliet terugblikt op haar tijd in Rome, overheerst de dankbaarheid. Taylor ontbreekt volledig op de foto's, maar Van Vliet lijkt desondanks geen wrok te koesteren.
"De stad werd mijn thuis, een plek waar ik leerde hoe het voelt om op eigen benen te staan, dingen gaandeweg uit te zoeken en vanuit niets een nieuw leven op te bouwen", aldus Jade Anna. "Hoewel dit hoofdstuk anders afloopt dan ik me voorstelde, had ik het niet met iemand anders willen meemaken." Van Vliet benadrukt dat ze niet gelooft in spijt. "Ik geloof in diep liefhebben, leren terwijl je doet en mezelf eraan herinneren dat het oké is om niet alles op een rij te hebben. Dus precies dat blijf ik doen: (...) vertrouwen op wat er nu ook komt."
Jade Anna definitief weg uit Italië en van Taylor: "Zo gek..."
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