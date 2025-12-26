AD Voetbalpodcast
'Farioli keerde sentiment bij Ajax': "Een hele grote fout geweest"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Jade Anna geeft update na kerstavond: "Ik voel me zó slecht"

Cherine
Jade Anna en Kenneth Taylor
Jade Anna en Kenneth Taylor Foto: © Instagram Jade Anna

Het was tijdens kerstavond precies twee jaar geleden dat Ajacied Kenneth Taylor en influencer Jade Anna bekendmaakten dat zij een relatie hebben. Jade Anna deelde ditmaal weer beelden van haar kerstavond, maar dat liep minder goed af.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Hoewel zij veel uit haar leven deelt op sociale media, komt Taylor daar zelden in voor. De middenvelder van Ajax kiest ervoor uit haar spotlights te blijven. Woensdagavond was het echter weer even zover: Taylor kwam veelvuldig voorbij in de Instagram Stories van zijn vriendin.

Op de ochtend van Eerste Kerstdag was Jade Anna alweer vroeg uit de veren, ondanks dat ze tot laat opbleef tijdens kerstavond. Ze schrijft: "Gisteravond tot 02.30 uur cadeaus uitgepakt en het was zo gezellig. Nu Eerste Kerstdag, we pakken gewoon door."

Toch ging het niet helemaal goed met Jade Anna. Ze deelt: "Hoop alleen wel dat jullie niet hebben overgegeven vannacht en je gewoon goed voelen." Op Snapchat geeft ze een update: "Ik voel me zó slecht. Ik heb vannacht ook overgegeven, omdat ik zo misselijk was. Ik weet niet waar het vandaan komt, mega raar. Hoe kan dit? Ik ben nooit ziek, hoef nooit over te geven." Desondanks trok ze weer een nieuw kerstkostuum aan om Kerstmis te vieren met de familie van Taylor.

Voor Taylor zelf is Kerstmis een moment van rust na een bewogen eerste seizoenshelft bij Ajax. Het 23-jarige talent zag trainer John Heitinga ontslagen worden en Fred Grim het roer overnemen. Ajax staat derde in de Eredivisie, ver achter koploper PSV, en vijf punten achter nummer twee Feyenoord.

Gerelateerd:
Vitezslav Jaros

Jaros: "Het was een verrassing en daardoor een moeilijke tijd"

0
Pierre van Hooijdonk

Van Hooijdonk: "In potentie de aantrekkelijkste speler van Ajax"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Kenneth Taylor
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Aaron Bouwman

Bouwman looft Ajacied: "Hij brengt veel positiviteit in de groep"

0
Marciano Vink

Vink noemt Ajacied bij beste spelers Eredivisie: "Op middenveld"

0
Wim Kieft

Wim Kieft haalt uit naar Ajax: "Werd gek van dat gelul daar"

0
Aaron Bouwman

Aaron Bouwman: "Dat kon je tegen Feyenoord bijvoorbeeld zien"

0
Aaron Bouwman

Ajax-talent Aaron Bouwman: "Dat is altijd een droom geweest"

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen maakt gehakt van Ajax: "Zo treurig, Ajax"

0
Valentijn Driessen

Driessen schrikt enorm van Ajax: "Ze hebben er niks te zoeken!"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd