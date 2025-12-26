Jade Anna geeft update na kerstavond: "Ik voel me zó slecht"

Het was tijdens kerstavond precies twee jaar geleden dat Ajacied Kenneth Taylor en influencer Jade Anna bekendmaakten dat zij een relatie hebben. Jade Anna deelde ditmaal weer beelden van haar kerstavond, maar dat liep minder goed af.

Hoewel zij veel uit haar leven deelt op sociale media, komt Taylor daar zelden in voor. De middenvelder van Ajax kiest ervoor uit haar spotlights te blijven. Woensdagavond was het echter weer even zover: Taylor kwam veelvuldig voorbij in de Instagram Stories van zijn vriendin.

Op de ochtend van Eerste Kerstdag was Jade Anna alweer vroeg uit de veren, ondanks dat ze tot laat opbleef tijdens kerstavond. Ze schrijft: "Gisteravond tot 02.30 uur cadeaus uitgepakt en het was zo gezellig. Nu Eerste Kerstdag, we pakken gewoon door."

Toch ging het niet helemaal goed met Jade Anna. Ze deelt: "Hoop alleen wel dat jullie niet hebben overgegeven vannacht en je gewoon goed voelen." Op Snapchat geeft ze een update: "Ik voel me zó slecht. Ik heb vannacht ook overgegeven, omdat ik zo misselijk was. Ik weet niet waar het vandaan komt, mega raar. Hoe kan dit? Ik ben nooit ziek, hoef nooit over te geven." Desondanks trok ze weer een nieuw kerstkostuum aan om Kerstmis te vieren met de familie van Taylor.

Voor Taylor zelf is Kerstmis een moment van rust na een bewogen eerste seizoenshelft bij Ajax. Het 23-jarige talent zag trainer John Heitinga ontslagen worden en Fred Grim het roer overnemen. Ajax staat derde in de Eredivisie, ver achter koploper PSV, en vijf punten achter nummer twee Feyenoord.