Jade Anna gepakt in auto Kenneth Taylor: "Scheef dat dit mag"

De grootste influencer van Nederland doet zelf haar verhaal in video's op Snapchat. Van Vliet reed in de auto van Taylor toen ze via Google Maps op haar telefoon de route instelde naar de supermarkt. Naar eigen zeggen gebruikt ze altijd de navigatie-app, zelfs in haar eigen woonplaats. Daarna zag Van Vliet een motoragent, die haar niet veel later een stopteken gaf.

"Ik denk ja: stik erin", memoreert Van Vliet. "Maar ja, ik kon hem geen ongelijk geven. Ja, ik zat op mijn telefoon. Hij zei dat ik aan het appen was, dat was niet zo." Van Vliet kreeg de mogelijkheid om een advocaat te bellen, maar ze accepteerde de boete van 430 euro. De echte verrassing kwam daarna al snel. Juicekanaal RealityFBI vroeg niet veel later via Instagram of ze een boete had gekregen. Van Vliet gaf dat toe in een privébericht. Verkeersagent Emiel, die dagelijks over zijn werk in Alkmaar post, had namelijk een bericht op Instagram geplaatst. 'Influencers tijdens het rijden op de telefoon, ook hen kost het 430 euro.'