Jade Anna hekelt 'debiele' roddels: "Kenneth Taylor heeft astma"

“Laten we once and for all even uit de wereld helpen dat mijn katten in een asiel zijn", begint ze. "Je kan zeggen dat het mijn eigen schuld is omdat ik er niets over heb gezegd, maar dat is omdat het een keuze was waar ik liever niet voor had gestaan. Mijn lieve katten zijn inderdaad niet meeverhuisd. Ze waren al weg toen ik nog in Heemskerk woonde", blikt Van Vliet terug.

"Ik heb mijn kittens ooit genomen omdat ik erg van katten houd. Ik hield ze het liefst mijn hele leven bij me, maar toen kreeg ik een relatie met Kenneth, die allergisch is voor katten", legt ze uit. "Daarnaast heeft-ie astma. Die twee dingen zijn geen goede combinatie voor een topsporter", aldus Van Vliet, die er wel voor heeft gezorgd dat de katten een gezellig nieuw onderkomen hebben gekregen. "Ik wilde gewoon zeker weten dat allebei m’n katten op een veilige plek met veel liefde zouden leven", vervolgt ze liefdevol.

"Dat heeft tot de keuze geleid dat Bruno naar mijn moeder is gegaan en Rover is naar een superlieve mevrouw gegaan die op zoek was naar een oudere kat, die niet naar buiten gaat, superlief is, goed alleen kan zijn. Dit was de perfecte match", vertelt ze. "Ik krijg nog steeds foto’s en video’s van Rover en Bruno is natuurlijk dichtbij, dus die kan ik zien zo vaak als ik wil. Ik was wel van plan om dit op z’n tijd te delen. Omdat ik het niet fijn vond dat dit moest gebeuren, had ik er nog niets over gedeeld. Maar omdat er zulke debiele roddels de wereld in worden geholpen, was ik nu wel verplicht iets te zeggen", besluit Van Vliet.