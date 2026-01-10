Jade Anna moet huilen na transfer Taylor: "Ben ook maar een meisje"

Influencer en model Jade Anna van Vliet laat haar emoties de vrije loop nu haar vriend, voetballer Kenneth Taylor, de overstap maakt van Ajax naar Lazio. Op Instagram deelt ze een video waarin ze zichtbaar in tranen is.

"Een grote verandering, maar we zijn er meer dan klaar voor om ons beste leven in Rome te leiden", zegt de 21-jarige Jade Anna bij een reeks beelden van Taylor's presentatie. "Ik lieg niet, ik zit hier echt te huilen van alle emoties. Ik ben ook maar een meisje. Nee, maar echt, ik ben zo, zo trots en ook zo blij dat we samen dit nieuwe avontuur kunnen aangaan", voegt ze eraan toe, zichtbaar emotioneel.

Vrijdag maakte Ajax bekend dat de transfer van Taylor naar de Italiaanse club is afgerond. De Amsterdammers ontvangen een transfersom van 16,85 miljoen euro voor de 23-jarige middenvelder.