Jade Anna neemt besluit met Kenneth Taylor: "Klein beetje gek"

Ajax-speler Kenneth Taylor is al twee jaar dolgelukkig met Jade Anna van Vliet. De 20-jarige influencer is inmiddels ingetrokken bij de talentvolle middenvelder van Jong Oranje, maar dat heeft wel een gevolg.

Van Vliet vertelt namelijk dat er een 'einde van een tijdperk' aan zit te komen. De influencer woont inmiddels samen met Taylor, terwijl ze zelf ook al een huis had gekocht. Het was onduidelijk wat daarmee zou gebeuren, maar inmiddels heeft Van Vliet duidelijkheid gegeven.

"Wel een klein beetje gek hoor", schrijft ze onder een video waarbij ze rondjes draait in haar woning. Jade Anna van Vliet deelt vervolgens dat ze haar optrekje in de huizenverkoop gaat gooien. "Voor een van de laatste keren in het huis dat ik kocht toen ik 18 was. End of an era."