Jade Anna over kinderwens met Taylor: "Hij staat er anders in"

"Toen ik nog jonger was, zei ik altijd: ik wil jong moeder worden, jong een gezinnetje hebben", vertelt Van Vliet in het programma Open Casa. Nu twijfelt ze daar wel aan. "Ik heb - als het zou mogen - heel erg de drang om één kind te hebben. Mijn vriend staat daar heel anders in. Die wil het liefst een heel voetbalteam", lacht ze.

"Ik ben heel bang dat ik misschien geen goede moeder zou zijn", vervolgt ze. "Of geen aandacht zou kunnen verdelen. Ik heb heel erg... Ik heb nu een hondje, dat vind ik al fantastisch. Zelfs daarbij denk ik: als ik er een kind bij zou hebben, dan ben ik al bang dat mijn hond niet genoeg aandacht krijgt", aldus Van Vliet, die nu nog niet zwanger wil worden. "Ik zou nu echt niet weten wat ik zou willen."

Van Vliet had eerder een relatie met YouTuber Gio Latooy en deelde daar veel over online. Nu schermt ze dingen meer af op verzoek van Taylor. "Ik ben er echt heel erg blij mee. Ik ben ook blij dat Kenneth daar echt op heeft gehamerd, van: laten we het echt zo houden. Daar sta ik volledig achter."