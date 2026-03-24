Jade Anna over kinderwens met Taylor: "Hij staat er anders in"

Jade Anna van Vliet
Jade Anna van Vliet

Jade Anna van Vliet hoopt in de toekomst zwanger te worden van voormalig Ajax-speler Kenneth Taylor. De 21-jarige influencer heeft echter een andere gedachte over haar kinderwens dan de middenvelder van SS Lazio.

"Toen ik nog jonger was, zei ik altijd: ik wil jong moeder worden, jong een gezinnetje hebben", vertelt Van Vliet in het programma Open Casa. Nu twijfelt ze daar wel aan. "Ik heb - als het zou mogen - heel erg de drang om één kind te hebben. Mijn vriend staat daar heel anders in. Die wil het liefst een heel voetbalteam", lacht ze.

"Ik ben heel bang dat ik misschien geen goede moeder zou zijn", vervolgt ze. "Of geen aandacht zou kunnen verdelen. Ik heb heel erg... Ik heb nu een hondje, dat vind ik al fantastisch. Zelfs daarbij denk ik: als ik er een kind bij zou hebben, dan ben ik al bang dat mijn hond niet genoeg aandacht krijgt", aldus Van Vliet, die nu nog niet zwanger wil worden. "Ik zou nu echt niet weten wat ik zou willen."

Van Vliet had eerder een relatie met YouTuber Gio Latooy en deelde daar veel over online. Nu schermt ze dingen meer af op verzoek van Taylor. "Ik ben er echt heel erg blij mee. Ik ben ook blij dat Kenneth daar echt op heeft gehamerd, van: laten we het echt zo houden. Daar sta ik volledig achter."

Gerelateerd:
John van 't Schip als analyticus in de Johan Cruijff Arena

Van 't Schip staat open voor nieuwe club: "Kan ook in Nederland"

Lasse Schöne moet lachen

Schöne gevraagd naar Ajax-terugkeer: "Voorlopig wel even goed zo"

Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Kenneth Taylor
Kale en Kokkie

Ajax-fans vrezen: "In Eindhoven lachen ze een krul in hun lul"

Oscar Garcia langs de lijn

VIDEO | Samenvatting: Ajax speelt gelijk tegen Feyenoord (1-1)

Wout Weghorst baalt

Weghorst na dit seizoen naar FC Twente? "Denk dat hij gaat komen"

Kees Smit en Troy Parrott

AZ-uitblinker naar Ajax? "Een tussenstop zou eigenlijk ideaal zijn"

Anouk Hoogendijk

Anouk Hoogendijk over Ajax-tijd: "Toen zat ik huilend op de bank"

René Wagelaar

Wagelaar en Verbeek bekritiseren Ajax-trainer: "Heel eng gedrag"

Freek Jansen

Jansen ziet probleem bij Ajax: "Blijft wel een beetje treurig"

