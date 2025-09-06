Jade Anna van Vliet 'dik' genoemd: "Ook ik struggle nog elke dag"

Jade Anna van Vliet, de vriendin van Ajax-speler Kenneth Taylor, kreeg recentelijk te horen dat ze dik geworden was. Dat werd gesteld in het programma Roddelpraat. Van Vliet reageert nu zelf op de aantijgingen.

Ze kreeg via Instagram de vraag hoe zij denkt over wat er gezegd is. Van Vliet reageert fel: "Om uit die cirkel te komen is hard en vooral als je dus online ook nog ogen op je hebt", schrijft de influencer. "Ik ben blij dat het beter gaat, maar ook ik struggle nog elke dag."

Dat iemand over haar gewicht praat is oké, maar ze irriteert zich aan schoonheidsidealen. "Ik vind het kwalijk dat er dus nog steeds één lichaamstype als 'dun' wordt gezien en de rest wat er buiten valt niet goed is...", stelt ze. "Het belangrijkste is je zelf goed voelen in je lichaam en op een gezonde manier voor jezelf zorgen. Niets of niemand hoort daar tussen te komen".

Ze reageerde op de geruchten vanuit Venetië, waar ze op vakantie is. Kenneth kwam daar ook nog even langs. "Ik ben sowieso bij elke wedstrijd in de ArenA en support hem altijd waar kan. En andersom ook, zoals dat hij naar Venetië is gevlogen in zijn vrije dagen."