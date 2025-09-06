Kick-off
Verweij verklaart Ajax-exit: "Ik denk dat Kroes heel erg schrok"
Meldingen
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Jade Anna van Vliet 'dik' genoemd: "Ook ik struggle nog elke dag"

Rik Engelbertink
bron: Instagram
Jade Anna van Vliet
Jade Anna van Vliet Foto: © BSR Agency

Jade Anna van Vliet, de vriendin van Ajax-speler Kenneth Taylor, kreeg recentelijk te horen dat ze dik geworden was. Dat werd gesteld in het programma Roddelpraat. Van Vliet reageert nu zelf op de aantijgingen.

Ze kreeg via Instagram de vraag hoe zij denkt over wat er gezegd is. Van Vliet reageert fel: "Om uit die cirkel te komen is hard en vooral als je dus online ook nog ogen op je hebt", schrijft de influencer. "Ik ben blij dat het beter gaat, maar ook ik struggle nog elke dag."

Dat iemand over haar gewicht praat is oké, maar ze irriteert zich aan schoonheidsidealen. "Ik vind het kwalijk dat er dus nog steeds één lichaamstype als 'dun' wordt gezien en de rest wat er buiten valt niet goed is...", stelt ze. "Het belangrijkste is je zelf goed voelen in je lichaam en op een gezonde manier voor jezelf zorgen. Niets of niemand hoort daar tussen te komen".

Ze reageerde op de geruchten vanuit Venetië, waar ze op vakantie is. Kenneth kwam daar ook nog even langs. "Ik ben sowieso bij elke wedstrijd in de ArenA en support hem altijd waar kan. En andersom ook, zoals dat hij naar Venetië is gevlogen in zijn vrije dagen."

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Zet in op Nederland tegen Litouwen!

Het Nederlands elftal speelt zondagavond de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Litouwen. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Silvano Vos

'Voormalig overbodige Ajax-speler bij AC Milan naar Zwitserland'

0
Kasper Dolberg

Dolberg onder vuur bij Deense media: "Teleurstellend en ondermaats"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Kenneth Taylor
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kenneth Perez

Kenneth Perez: "Ik denk dat het een toevoeging is voor Ajax:

0
Erik ten Hag

Erik ten Hag genoemd voor FC Twente: "Als je die kunt krijgen..."

0
Johan Derksen

Johan Derksen doet oproep aan Ajax: "Dan is Vitesse uit de brand"

0
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis laakt klassement: "Maar ik was nergens te vinden..."

0
Mitchell Dijks bij een uitwedstrijd van Fortuna Sittard

Mitchell Dijks kijkt ogen uit in Vietnam: "Ik moest bijna kotsen"

0
René van der Gijp

René van der Gijp adviseert Erik ten Hag: "Als ik hem was..."

0
Brian Brobbey

Brobbey emotioneel na Ajax-transfer: "Ik ga hem wel missen, ja"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 4 10 9
3 FC Utrecht 4 8 9
4 PSV 4 7 9
5 Ajax 4 4 8
6 AZ 3 4 7
7 PEC Zwolle 3 1 6
8 FC Groningen 4 0 6
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd