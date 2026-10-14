Jade Anna vertelt over breuk met Taylor: "Dat is heel moeilijk"
Jade Anna van Vliet heeft voor het eerst uitgebreid gesproken over de reden achter haar relatiebreuk met voormalig Ajax-middenvelder Kenneth Taylor. De 22-jarige influencer en de 24-jarige Oranje-international gingen enkele maanden na hun verloving uit elkaar. Volgens Van Vliet lag de oorzaak vooral bij hun toekomstplannen en carrières. Ook rekent ze af met de geruchten dat een verschil in kinderwens de aanleiding zou zijn geweest.
In het YouTube-programma Guncle van Robbert Rodenburg vertelt Van Vliet hoe zij en Taylor uiteindelijk tot de beslissing kwamen om hun relatie te beëindigen. Het voormalige stel verloofde zich in mei, nadat Taylor eerder dit jaar Ajax had verruild voor Lazio. Van Vliet verhuisde destijds met de middenvelder mee naar Rome. "Dat is natuurlijk niet een keuze die je op een blauwe maandag maakt. Het is een keuze waar je samen op komt. In ons geval heeft dat alles te maken met de toekomst en met onze beide carrières, die fantastisch gaan", legt Van Vliet uit.
Sinds de breuk circuleren er verschillende verhalen over de reden waarom de twee uit elkaar zijn gegaan. Vooral hun eventuele kinderwens wordt daarbij regelmatig genoemd. Volgens Van Vliet klopt de suggestie dat Taylor kinderen wilde en zij niet echter niet. "Online lees je van alles natuurlijk. Ik word vandaag weer wakker met het verhaal dat we uit elkaar zijn omdat hij kinderen wilde en ik niet. Ik kan me nog herinneren dat ik bij jou heb gezegd dat hij, als het aan hem ligt, een heel elftal wil en ik niet. Zo wordt er van alles geschreven."
De influencer benadrukt dat er geen sprake was van één specifieke gebeurtenis die tot de breuk leidde. Het was volgens haar een gezamenlijke beslissing, waarbij beiden hun eigen toekomst voor ogen hadden. "Het is gewoon een keuze die wij samen hebben gemaakt op basis van wat voor ons het beste is en wat ons beiden uiteindelijk gelukkiger maakt."
Rodenburg vraagt vervolgens of de twee nog altijd gevoelens voor elkaar hadden, maar tot de conclusie kwamen dat hun levens niet langer dezelfde richting opgingen. Van Vliet bevestigt dat het afscheid daardoor bijzonder pijnlijk was. "Ja, dat is wel waar het op neerkomt. Dat is heel moeilijk. Als je iemand loslaat van wie je houdt, breekt je hart in honderd stukjes, als het niet meer is. Het is zo cliché, maar houden van betekent ook loslaten als je iemand beter gunt. Dat is waar het op neerkomt."
Ook het verlaten van Rome was voor Van Vliet een emotioneel moment. Ze had samen met Taylor een leven opgebouwd in de Italiaanse hoofdstad en moest na de relatiebreuk opnieuw haar eigen weg vinden. "We hebben een fantastische tijd gehad in Rome. We hadden het geluk dat er altijd mensen over de vloer waren. Teruggaan was natuurlijk ook fijn, omdat ik wist dat ik in Nederland heel warm zou worden opgevangen. Misschien maakte dat het makkelijker, maar het was ook heel moeilijk. We woonden samen in Rome en samen in Nederland. Ik wist dat ik er nu weer alleen voor stond."
Inmiddels heeft Van Vliet een nieuwe woning gevonden in Amsterdam. Ze beschouwt de komende periode als een mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen en meer tijd aan haar eigen ambities te besteden. "Ik ben 22. Ik heb hopelijk de wereld nog aan mijn voeten liggen en ik wil die kansen ook pakken. Ik wil mezelf dat gunnen. Ik wil vaker ja zeggen tegen dingen en ontdekken waar ik echt blij en gelukkig van word."
De influencer spreekt dan ook van een nieuw hoofdstuk in haar leven. "Het is inderdaad een resetmoment. Ik deel mijn dagen nu weer voor mezelf in. Eerst hield je rekening met elkaar, zodat je lekker samen kon zijn. Nu denk ik: als ik morgen naar Londen wil vliegen, dan doe ik dat. En als ik ergens een maand mijn creativiteit kwijt wil, dan doe ik dat."
Hoewel de breuk haar nog altijd raakt, merkt Van Vliet dat ze langzaam haar draai begint te vinden. "Ja en nee. Het blijft gek en je had het anders gehoopt. Maar ik merk aan mezelf dat de rust wel weer terugkeert. Dat komt ook doordat ik het leven dat ik nu heb en de kant die het opgaat, fijn vind. Het is niet dat ik denk dat alles veel beter was geweest als we nog samen waren. Ik denk dat ik op deze manier ook goed verderga."
Tot slot maakt Van Vliet duidelijk dat ze in de toekomst wel degelijk graag moeder wil worden. Wanneer Rodenburg vraagt hoe ze haar leven over tien jaar voor zich ziet, schetst ze een beeld van een rustig gezinsleven. "Ik hoop dat ik een fijn huis heb, buiten de stad, waar ik mijn rust heb gevonden. Ik hoop op een gezinnetje, met kinderen."
Met een knipoog verwijst ze vervolgens naar de verhalen die over haar kinderwens verschenen. "O nee, dat wilde ik toch helemaal niet? Nee, ik wil wel kinderen."
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