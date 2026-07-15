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Jade Anna zeer emotioneel na ongesteldheid: "Dat is niet fijn"

Arthur
Jade Anna en Kenneth Taylor
Jade Anna en Kenneth Taylor Foto: © Pro Shots

Kenneth Taylor is vooral bekend als voetballer van Lazio Roma en voormalig Ajacied, maar ook zijn verloofde Jade Anna van Vliet staat volop in de schijnwerpers. De influencer geeft haar miljoenen volgers regelmatig een inkijkje in haar leven en schuwt daarbij ook de minder leuke momenten niet. Dat bleek opnieuw uit een eerlijke Instagram Story die ze in de nacht van dinsdag op woensdag deelde.

Taylor en Van Vliet vormen sinds 2023 een stel. Vorige zomer maakte het koppel bekend verloofd te zijn, nadat Taylor haar tijdens een reis naar Miami ten huwelijk had gevraagd. De afgelopen weken genoten ze samen van een vakantie, waarvan Van Vliet haar volgers uitgebreid op de hoogte hield via foto's en video's. Op 15 juli viert Van Vliet haar 22e verjaardag, maar feestelijk voelt die dag voor haar niet. In een openhartige video legt ze uit waarom.

"Jarig zijn en ongesteld moeten worden is echt niet fijn. Als iemand gefeliciteerd stuurt, moet ik al huilen. Nee, ik ben niet mentaal stabiel nu ik 22 ben", concludeert ze lachend in een Instagram Story. "Godsamme zeg." Van Vliet verblijft momenteel in Rome, waar Taylor speelt. Eerder vertelde ze al dat ze door haar hormonen anders in haar vel zit dan normaal. "Ik ben in m'n luteale fase (tweede helft van de menstruatiecyclus, red.) en het enige wat me vrolijk houdt is shoppen, merken jullie het?", vraagt Van Vliet zich hardop af nadat ze meerdere stories postte waarin ze kleding past.

Het stel verbleef de afgelopen periode overigens niet in hun vaste appartement in Rome. Vanwege de hoge zomertemperaturen besloten ze tijdelijk ergens anders onderdak te zoeken. Daar vertelde Van Vliet vorige week meer over. "We zijn super blij met onze plek, maar de zomers zijn hier superwarm", liet ze weten.

Daarom zochten ze naar een alternatief. "Hierdoor hadden we de makelaar gevraagd of we misschien twee maanden een huis met tuin en zwembad konden huren." Dat plan werd werkelijkheid, iets waar zowel het stel als hun hondje Navy zichtbaar van genieten. "We zijn ervan bewust dat dit mega luxe is en genieten er daarom extra van. Vrienden en familie komen de aankomende tijd ook gezellig langs, dus het voelt echt als een vakantiehuis."

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