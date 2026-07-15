Jade Anna zeer emotioneel na ongesteldheid: "Dat is niet fijn"

Kenneth Taylor is vooral bekend als voetballer van Lazio Roma en voormalig Ajacied, maar ook zijn verloofde Jade Anna van Vliet staat volop in de schijnwerpers. De influencer geeft haar miljoenen volgers regelmatig een inkijkje in haar leven en schuwt daarbij ook de minder leuke momenten niet. Dat bleek opnieuw uit een eerlijke Instagram Story die ze in de nacht van dinsdag op woensdag deelde.

Taylor en Van Vliet vormen sinds 2023 een stel. Vorige zomer maakte het koppel bekend verloofd te zijn, nadat Taylor haar tijdens een reis naar Miami ten huwelijk had gevraagd. De afgelopen weken genoten ze samen van een vakantie, waarvan Van Vliet haar volgers uitgebreid op de hoogte hield via foto's en video's. Op 15 juli viert Van Vliet haar 22e verjaardag, maar feestelijk voelt die dag voor haar niet. In een openhartige video legt ze uit waarom.

"Jarig zijn en ongesteld moeten worden is echt niet fijn. Als iemand gefeliciteerd stuurt, moet ik al huilen. Nee, ik ben niet mentaal stabiel nu ik 22 ben", concludeert ze lachend in een Instagram Story. "Godsamme zeg." Van Vliet verblijft momenteel in Rome, waar Taylor speelt. Eerder vertelde ze al dat ze door haar hormonen anders in haar vel zit dan normaal. "Ik ben in m'n luteale fase (tweede helft van de menstruatiecyclus, red.) en het enige wat me vrolijk houdt is shoppen, merken jullie het?", vraagt Van Vliet zich hardop af nadat ze meerdere stories postte waarin ze kleding past.