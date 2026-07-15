Jade Anna zeer emotioneel na ongesteldheid: "Dat is niet fijn"
Kenneth Taylor is vooral bekend als voetballer van Lazio Roma en voormalig Ajacied, maar ook zijn verloofde Jade Anna van Vliet staat volop in de schijnwerpers. De influencer geeft haar miljoenen volgers regelmatig een inkijkje in haar leven en schuwt daarbij ook de minder leuke momenten niet. Dat bleek opnieuw uit een eerlijke Instagram Story die ze in de nacht van dinsdag op woensdag deelde.
Taylor en Van Vliet vormen sinds 2023 een stel. Vorige zomer maakte het koppel bekend verloofd te zijn, nadat Taylor haar tijdens een reis naar Miami ten huwelijk had gevraagd. De afgelopen weken genoten ze samen van een vakantie, waarvan Van Vliet haar volgers uitgebreid op de hoogte hield via foto's en video's. Op 15 juli viert Van Vliet haar 22e verjaardag, maar feestelijk voelt die dag voor haar niet. In een openhartige video legt ze uit waarom.
"Jarig zijn en ongesteld moeten worden is echt niet fijn. Als iemand gefeliciteerd stuurt, moet ik al huilen. Nee, ik ben niet mentaal stabiel nu ik 22 ben", concludeert ze lachend in een Instagram Story. "Godsamme zeg." Van Vliet verblijft momenteel in Rome, waar Taylor speelt. Eerder vertelde ze al dat ze door haar hormonen anders in haar vel zit dan normaal. "Ik ben in m'n luteale fase (tweede helft van de menstruatiecyclus, red.) en het enige wat me vrolijk houdt is shoppen, merken jullie het?", vraagt Van Vliet zich hardop af nadat ze meerdere stories postte waarin ze kleding past.
Het stel verbleef de afgelopen periode overigens niet in hun vaste appartement in Rome. Vanwege de hoge zomertemperaturen besloten ze tijdelijk ergens anders onderdak te zoeken. Daar vertelde Van Vliet vorige week meer over. "We zijn super blij met onze plek, maar de zomers zijn hier superwarm", liet ze weten.
Daarom zochten ze naar een alternatief. "Hierdoor hadden we de makelaar gevraagd of we misschien twee maanden een huis met tuin en zwembad konden huren." Dat plan werd werkelijkheid, iets waar zowel het stel als hun hondje Navy zichtbaar van genieten. "We zijn ervan bewust dat dit mega luxe is en genieten er daarom extra van. Vrienden en familie komen de aankomende tijd ook gezellig langs, dus het voelt echt als een vakantiehuis."
Jade Anna zeer emotioneel na ongesteldheid: "Dat is niet fijn"
Perez: "Die spelers komen voor Ajax, niet voor Feyenoord of PSV"
Míchel was bang op eerste dag bij Ajax: "Ik had trillende handen"
Opstelling Ajax bekend: Blind en Gaaei in basis tegen VfL Bochum
Zo kijk je woensdag gratis naar het oefenduel Ajax - VfL Bochum
Verweij plaatst vraagtekens bij verlenging: "Signaal naar Beuker"
Derksen: "Het is niet meer interessant dat hij bij Ajax speelde"
Vaessen goed genoeg voor Ajax? "Ik kan bij een topclub spelen"
Bas Nijhuis met brok in de keel bij VI: "Vriend voor iedereen"
Cruijff haalt 'financieel transferfoefje' uit: "We moeten all-in gaan"
'Italiaanse club zet streep door het aantrekken van Noa Lang'
Jordi Cruijff krijgt kritiek: "Hij heeft er niets van gebakken"
Gloukh is duidelijk over zijn toekomst: "Ik blijf. Tenzij..."
Bouwman kijkt uit naar Ajax-transfer: "Een nóg grotere naam"
Verwachte Ajax-aankoop zorgt voor verbazing: "Overmars-filosofie"
Wesley Sneijder verdrietig na verlies: "Het kan niet meer..."
Nijhuis na overlijden Dieperink: "Wat hebben we gelachen samen"
Voormalig Ajax-talent Doekhi gepresenteerd bij nieuwe club
Daley Blind over toekomst als Ajax-trainer: "Beetje van proeven"
Ajax kan diep in buidel tasten: "Dat levert heel veel ruimte op"
VIDEO | Ajax deelt heerlijke beelden van Míchel: 'Farioli-vibes'
BREAKING | 'Ter Stegen naar Ajax, belastingkwesties zijn opgelost'
'Ajax verlegt focus en rekent niet meer op komst Dani Ceballos'
Dit is de reden waarom Ter Stegen nog altijd niet van Ajax is
Gloukh ziet gelijkenis met Cruijff: "Kunnen snel boos worden"
'Ajax geïnteresseerd in Braziliaanse vleugelaanvaller van São Paulo'
'Grote zorgen om Frenkie de Jong, oud-Ajacied zwaar geblesseerd'
Vahle begrijpt niks van Ajax-transfer: "Ik snap het echt niet"
Derksen blijft kritisch op keuzes Jordi Cruijff: "Dat is lastig"
Kieft kritisch op Ajax-transfer: "Wanneer komen ze daar eens achter?"