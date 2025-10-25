Kick-off
'Ajax wilde oude bekende terughalen, verkopende partij weigerde'
Jakobs: "Hij kan zondag een plaag worden voor het dolende Ajax"

Amber
bron: Voetbal International
Geert-Jan Jakobs
Geert-Jan Jakobs Foto: © Voetbal International

FC Twente neemt het zondag op tegen Ajax. De twee clubs deden afgelopen zomer zaken: FC Twente nam Kristian Hlynsson over van de Amsterdammers. Juist de IJslander kan Ajax zondag pijn doet, denkt clubwatcher Geert-Jan Jakobs.

Hlynsson was tot dusver goed voor één goal en twee assists. "Hij zwerft tussen middenveld en voorhoede, trekt naar de vrije ruimtes, loert naar de zestienmeter, is graag betrokken bij de aanvalsopbouw van FC Twente en zoekt gretig naar het doel", merkt Jakobs op op de website van Voetbal International. Hij zoomt vervolgens in op de statistieken van Hlynsson.

Hlynsson behoort dit seizoen tot de meest dreigende spelers in de Eredivisie. De IJslandse middenvelder kwam al tot 33 schoten, het op één na hoogste aantal in de competitie. Alleen PSV’er Ismael Saibari loste meer pogingen (34). Opvallend is dat Hlynsson zestien keer van buiten het strafschopgebied uithaalde, waarmee hij samen met NEC’er Tjaronn Chery bovenaan staat in die categorie.

Ook in zijn spelintelligentie en betrokkenheid bij aanvallen blinkt de Twente-speler uit. Hlynsson was dit seizoen al 56 keer betrokken bij een aanval uit open spel; alleen Saibari, Jerdy Schouten en Joey Veerman (allen PSV) doen het beter. Daarnaast noteert de middenvelder de meeste balcontacten in het vijandelijke strafschopgebied van alle FC Twente-spelers (16 in totaal), wat zijn constante dreiging richting het doel nog eens benadrukt.

"Met zijn specifieke wapens lijkt de achtvoudig international van IJsland bij uitstek een speler die zondag een plaag kan worden voor het dolende Ajax", aldus Jakobs. "Hlynsson, afgelopen zomer voor naar verluidt 1,8 miljoen euro in de hoofdstad opgehaald door FC Twente, heeft een goed gevoel voor de ruimte tussen de linies en kan daarmee Amsterdamse kwetsbaarheden blootleggen."

