Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax wedstrijden

Jakub Moder scoorde in Klassieker: "Of ik een specialist ben?"

Stefan
Jakub Moder tegen Ajax

Ajax kwam zondagmiddag via Sean Steur op voorsprong in De Kuip, maar moest met een punt genoegen nemen. Jakub Moder schoot raak vanaf de strafschopstip.

"Ik ben een van de nemers. Ik stond op het veld om de penalty te nemen. Of ik een specialist ben? Ja, ik zou zeggen van wel, want ik heb nog niet gemist vanaf elf meter sinds ik hier ben", reageerde Moder na afloop van het duel bij ESPN. De Pool was ook blij dat hij weer als middenvelder neergezet werd. Moder speelde de voorbije weken op allerlei posities, van spits tot centrale verdediger. 

"Het is moeilijk als ik verdediger ben zoals vorige week, daar heb ik nooit eerder gespeeld. Ik doe mijn best om het team te helpen, maar het is niet mijn natuurlijke positie. Ik doe het voor het team, maar ik voel me het beste op het middenveld. De laatste weken waren crazy. Ik heb op veel posities gespeeld. Het voelde goed om weer op het middenveld te staan", aldus Moder.

Gerelateerd:
Lees meer:
Ajax wedstrijden Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties