James McConnell baalt flink: "We kwam hier voor de overwinning"

James McConnell blikt terug op zijn ‘pijnlijk’ basisdebuut bij Ajax, vertelt hij voor de camera van VoetbalPrimeur. John Heitinga gaf de middenvelder woensdagavond de kans om aan de aftrap te verschijnen tegen Chelsea, dat Ajax uiteindelijk met 5-1 versloeg.

"Het was erg pijnlijk. We kwamen hier voor de overwinning", zegt de 21-jarige Engelsman in gesprek met VoetbalPrimeur. "Als je de omstandigheden ziet, weet je dat het moeilijk wordt. Ik denk dat we goed begonnen, maar tegen een topteam en met tien man wordt het lastig. Het meest frustrerende is dat de doelpunten die we tegenkregen geen goede doelpunten waren. De drie zwaarste wedstrijden zijn nu geweest."

McConnell wil positief blijven. "We moeten blijven werken en we geloven er nog steeds in dat we wedstrijden kunnen winnen in de Champions League. We moeten erin blijven geloven, maar het zal wel moeilijk worden", besluit hij.