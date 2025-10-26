Kick-off
'Ajax wilde oude bekende terughalen, verkopende partij weigerde'
"James McConnell komt niet uit de koker van de Ajax-scouting"

Cherine

ESPN-analist Twijs Zwagerman ziet dat Ajax worstelt met leiderschap en organisatie in de defensie, wat tijdens de competitiestart tegen Telstar duidelijk werd. Om het middenveld te versterken, haalt de club de 20-jarige Liverpool-huurling James McConnell binnen als nieuwe ‘6’. Het akkoord met de speler werd snel bereikt, op nadrukkelijke voorspraak van trainer Heitinga.

"Het ontbreekt zichtbaar aan leiderschap, vooral vanuit de defensie", vertelt Zwagerman bij ESPN. "Daar is ook Heitinga zich van bewust. De 28-jarige aankoop Ko Itakura vult dat gat enigszins, maar Ajax wil zich ook nog versterken met een nummer ‘6’, het liefst één die ervaring en ‘een stukje leiderschap’ meeneemt."

Tijdens de competitiestart tegen Telstar blijkt duidelijk dat de organisatie van achteruit nog te wensen overlaat. "Ajax wint weliswaar met 2-0, maar het had binnen vijf minuten al tegen een achterstand aan kunnen kijken tegen de gepromoveerde ploeg uit Velsen-Zuid. Heitinga spreekt na afloop van een ‘wisselvallig optreden’", vervolgt de ESPN-analist.

"De roep om versterking wordt alleen maar groter en Ajax mengt zich in de strijd om een oude bekende voor de ‘6’-positie. Álvarez blijkt niet haalbaar en uiteindelijk opteert Ajax voor de 20-jarige Liverpool-huurling James McConnell. Dit gebeurt op nadrukkelijke voorspraak van Heitinga en komt niet uit de koker van de Ajax-scouting", vindt hij.

Op 25 augustus wordt McConnell gescout, een dag later is er een mondeling akkoord met Liverpool en hem. "McConnell is een talentvolle speler, maar ontegenzeggelijk een totaal ander type dan de gewenste breker Álvarez", aldus Zwagerman.

