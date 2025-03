Jan Boskamp: "Ajax zou niet elke week winnen in Premier League"

Voetbalanalist Jan Boskamp is van mening dat zowel Feyenoord als Ajax niet zouden kunnen concurreren in de Engelse Premier League. Volgens de oud-voetballer is het verschil in intensiteit tussen de Nederlandse en Engelse competitie simpelweg te groot.

"De Engelse competitie is veel groter dan de Nederlandse. Als Feyenoord of Ajax elke week met de ploeg die ze nu hebben in de Premier League spelen dan denk ik niet dat ze elke wedstrijd zouden winnen bij wijze van spreke. Bij Feyenoord moet je constant 100, 150 kilometer per uur gaan. Dat is wel veranderd," aldus Boskamp in de podcast Boskamp & Kleine Gijp.

De voormalig middenvelder, die zelf een verleden heeft in het Engelse voetbal, benadrukt hoe zwaar de speelkalender in Engeland is. Niet alleen de Premier League, maar ook de lagere divisies vragen veel van de spelers. "Ik kijk ook graag Championship, dat is heerlijk. Ik heb het zelf meegemaakt in het Championship, daar spelen 24 ploegen en die spelen 46 wedstrijden. Wij lopen te zeiken over 30 wedstrijden. Daar is het alleen maar wedstrijden, onderhouden. Je hebt nog de League Cup, FA Cup, noem maar op. Heerlijk vind ik dat," voegde hij toe.