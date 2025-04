Jan Boskamp genoot van Sparta: "Hij won elk duel tegen Ajax"

Ajax speelde zondagmiddag in eigen huis met 1-1 gelijk tegen Sparta Rotterdam en Jan Boskamp heeft genoten van het duel in de Johan Cruijff Arena. De voormalig profvoetballer zag namelijk een Feyenoord-huurling uitblinken bij de bezoekers.

“Zechiël, ja… Fantastisch. Hij won elk duel tegen Ajax", blikt hij terug in de podcast 'Boskamp en Kleine Gijp'. "Ik was zelfs een beetje kwaad op Maurice, want die haalde hem eraf. Al was hij misschien op. Maar die duels en hoe hij in de zestien meter kwam. Die moet Feyenoord niet meer uitlenen. Dan hebben we Sauertje terug, Zechiël terug. Goh, man", aldus Boskamp enthousiast.

"Maar als je ziet wat wij op het moment hebben op het middenveld. We hebben Timbertje, Hwang, Moder, Steijn erbij. En dan nog Zechiël. Komt Valente ook nog? Die kan wel van de zijkant komen", vervolgt hij. "Al kan links bijna niet… Want als Sauertje niet gaat spelen, dan ga ik niet meer! Dat is toch heerlijk, man. Al die gasten van Varkenoord", besluit Boskamp.