Jan Boskamp lyrisch over Ajacied: "Die kan zó goed voetballen"

Jan Boskamp denkt dat Ajax met Rayane Bounida en Jorthy Mokio goud in handen heeft. De analist kent het jonge duo goed van hun tijd in België.

Mokio kende een bliksemstart bij het eerste van Ajax en scoorde vorige week gelijk een doelpunt tegen Union Sint-Gillis. De zestienjarige middenvelder kwam afgelopen zomer over van KAA Gent. "Hij zat daar al bij het eerste elftal. Dankzij zijn vader is hij weggegaan, want zelf wilde hij wel blijven", vertelt Boskamp in Boskamp en Kleine Gijp.

Boskamp is ook fan van Bounida, die afgelopen weekend tegen Heracles Almelo debuteerde voor de hoofdmacht van Ajax. "Die ken ik al vanaf dat hij heel klein was, maar die is nu twee meter breed geworden. Die kan ook zó goed voetballen", aldus de voormalig profvoetballer en oefenmeester. "En Mokio heeft zo’n goede uitstraling, heel zelfverzekerd.”