Jan Boskamp niet overtuigd: "Hij maakt Ajax toch niet beter?"

In Boskamp & Kleine Gijp benoemt Boskamp zijn Eredivisie Elftal van het Seizoen. "Mijn favoriet: Clasie. Al is hij geblesseerd geweest. Toen hebben ze veel punten verloren", laat de voormalig profvoetballer weten. Boskamp krijgt vervolgens de vraag of Henderson niet een plekje in dat elftal verdiend, maar daar is hij het helemaal niet mee eens. "Ben je nou helemaal gestoord geworden, of hoe zit dat?, reageert hij verbaasd.

Boskamp is niet echt te spreken over de kwaliteiten van de Engelsman. "Die jongen van Ajax? Een hele aardige jongen, schijnt. Maar die maakt Ajax toch niet beter, man! Schei uit!", oordeelt hij. "Jordy maakt AZ wel beter. Henderson past niet in de manier van spelen van Ajax. Ook niet altijd in die van Farioli, als ze hoger moesten spelen. Je gaat niet Jordy inleveren voor Henderson."