Jan Boskamp tipt oud-Ajacied: "Lijkt me wel een goede keuze"

Verschillende namen werden gelinkt aan de klus bij Anderlecht, maar volgens Belgische media staat Schreuder nu op pole-position. "Schreuder lijkt me wel een goede keuze", oordeelt Boskamp in Het Belang van Limburg. "Hij is kampioen geworden bij Club Brugge en laat zijn ploegen altijd leuk voetballen. Dan pas je bij Anderlecht."

Het clubicoon van Feyenoord denkt echter wel dat er momenteel te weinig kwaliteit in de selectie van Anderlecht zit. "Om zijn manier van voetbal te kunnen brengen, gaan ze wel een pakkie met geld moeten investeren. De kwaliteit die hij had bij Club Brugge en Ajax, zie ik nu niet bij Anderlecht", besluit hij.