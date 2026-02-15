Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Jan Boskamp tipt oud-Ajacied: "Lijkt me wel een goede keuze"

Max
bron: Het Belang van Limburg
Jan Boskamp
Jan Boskamp Foto: © NESimages

Jan Boskamp denkt dat Alfred Schreuder een goede keuze is voor RSC Anderlecht. De oud-trainer van Ajax wordt sterk gelinkt aan de Belgische club. 

Verschillende namen werden gelinkt aan de klus bij Anderlecht, maar volgens Belgische media staat Schreuder nu op pole-position. "Schreuder lijkt me wel een goede keuze", oordeelt Boskamp in Het Belang van Limburg. "Hij is kampioen geworden bij Club Brugge en laat zijn ploegen altijd leuk voetballen. Dan pas je bij Anderlecht."

Het clubicoon van Feyenoord denkt echter wel dat er momenteel te weinig kwaliteit in de selectie van Anderlecht zit. "Om zijn manier van voetbal te kunnen brengen, gaan ze wel een pakkie met geld moeten investeren. De kwaliteit die hij had bij Club Brugge en Ajax, zie ik nu niet bij Anderlecht", besluit hij. 

Gerelateerd:
Paul Scholes

Scholes looft oud-Ajacied: "Hij was spijkerhard, f*cking geweldig"

0
Marciano Vink

Marciano Vink analyseert: "Daar heeft Ajax geen antwoord op"

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Alfred Schreuder Jan Boskamp
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mike Verweij

Mike Verweij looft kersverse Ajacied: "Ja, dat was superleuk"

0
Erik ten Hag in De Grolsch Veste

"Erik ten Hag gaat het anders aanpakken dan Jordi Cruijff bij Ajax"

0
Wout Weghorst in een uitwedstrijd van Ajax

"Het gerucht gaat dat Wout Weghorst daar een huis heeft gekocht"

0
Dennis Bergkamp

Heerlijke Bergkamp-anekdote: "Dat vond ik toch zo hilarisch."

0
Kees Kwakman

Kwakman reageert op ontslag Weijs: "Dat hoort ook bij opleiden"

0
Toby Alderweireld

Alderweireld over Jong Ajax: "Hij zei: jij kunt niet verdedigen"

0
Guus Hiddink bij een Champions League-duel van PSV in Eindhoven

Guus Hiddink geniet van Ajacied: "Ik had er een hoge pet van op"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties