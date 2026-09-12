Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Jan Boskamp verdedigt Van Bommel: "De reacties waren niet normaal"

Joram
Jan Boskamp
Jan Boskamp Foto: © Pro Shots

Jan Boskamp vindt dat Ruben van Bommel de afgelopen dagen onnodig hard is aangepakt. De PSV-aanvaller kreeg veel kritiek na zijn overtreding op Aaron Bouwman tijdens het duel met Ajax. Volgens Boskamp is de ontstane commotie veel te ver gegaan.

In gesprek met Het Belang van Limburg neemt de analist het daarom op voor Van Bommel. “De reacties waren niet normaal, joh. Hij ging er wel onbesuisd in, maar wat hij daarna allemaal over zich heen heeft gekregen, vond ik zwaar overdreven", zegt Boskamp. "Plots was hij het zwarte schaap. Alsof hij nooit iets anders gedaan heeft dan tegenstanders in elkaar schoppen."

Boskamp vindt wel dat de PSV'er een fout heeft gemaakt, maar ziet geen reden om hem daar wekenlang op af te rekenen. "Maar daarom moet je hem nog niet de vernieling in schrijven. De week daarvoor speelde hij nog een wereldpartij, maar tegen Shakhtar Donetsk was het al een pakkie minder. Hopelijk blijft het niet in zijn koppie hangen", aldus Jan Boskamp. 

Zet in op Ajax tegen Fortuna Sittard!

Ajax speelt zaterdag de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Mark Verkuijl

Verkuijl openhartig over overlijden vriendin: "Gaat nog niet goed"

0
Anass Salah-Eddine op het WK van 2026

Salah-Eddine staat voor transfer: "Dicht bij akkoord met nieuwe club"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Jan Boskamp Aaron Bouwman
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Johan Derksen

Johan Derksen stellig: "Van Bommel had niet eens geel mogen hebben"

0
Wim Kieft in het Philips Stadion

Wim Kieft reageert: "Die heeft nog nooit een vlieg doodgeslagen"

0
Tolu kijkt teleurgesteld toe tijdens Ajax - PSV

Tolu maakt indruk bij Ajax: "Snapte niet dat hij gewisseld werd"

0
Marc Ter Stegen met een tasje bij de spelersbus van Ajax

"Ter Stegen moet gedacht hebben dat hij in Madurodam was gekomen"

0
Rob Jansen

Jansen openbaart: "Ging krankzinnig omhoog in het Overmars-tijdperk"

0
Wim Kieft

Kieft moet weer onder het mes: "Ben weggezet in het verzorginghuis"

0
Noa Lang

'Ajax doet nieuwe poging voor Lang': "Opnieuw contact opgenomen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Jan Boskamp verdedigt Van Bommel: "De reacties waren niet normaal"

Verkuijl openhartig over overlijden vriendin: "Gaat nog niet goed"

Salah-Eddine staat voor transfer: "Dicht bij akkoord met nieuwe club"

Hamstra baalt: "Ajax-thuis, NEC-thuis: het zijn gemiste kansen"

Gerald Alders geeft Ajax-droom niet op: "Daar gaan we voor"

Jong Ajax in eigen huis in slotfase onderuit tegen RKC Waalwijk

Voormalig Ajacied Mika Godts en vrouw delen heuglijk nieuws

Valentijn Driessen verbaasd door Ajax-speler: "Wat een onzin"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws