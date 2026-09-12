Jan Boskamp verdedigt Van Bommel: "De reacties waren niet normaal"

Jan Boskamp vindt dat Ruben van Bommel de afgelopen dagen onnodig hard is aangepakt. De PSV-aanvaller kreeg veel kritiek na zijn overtreding op Aaron Bouwman tijdens het duel met Ajax. Volgens Boskamp is de ontstane commotie veel te ver gegaan.

In gesprek met Het Belang van Limburg neemt de analist het daarom op voor Van Bommel. “De reacties waren niet normaal, joh. Hij ging er wel onbesuisd in, maar wat hij daarna allemaal over zich heen heeft gekregen, vond ik zwaar overdreven", zegt Boskamp. "Plots was hij het zwarte schaap. Alsof hij nooit iets anders gedaan heeft dan tegenstanders in elkaar schoppen."

Boskamp vindt wel dat de PSV'er een fout heeft gemaakt, maar ziet geen reden om hem daar wekenlang op af te rekenen. "Maar daarom moet je hem nog niet de vernieling in schrijven. De week daarvoor speelde hij nog een wereldpartij, maar tegen Shakhtar Donetsk was het al een pakkie minder. Hopelijk blijft het niet in zijn koppie hangen", aldus Jan Boskamp.