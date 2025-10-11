Jan Boskamp: "We hadden Ajax op het punt waar je ze hebben wil"

Jan Boskamp heeft zijn visie gegeven op de Champions League en de positie van Ajax, Feyenoord en PSV dit seizoen. Dat doet hij in het clubmagazine van Feyenoord, waar hij openhartig spreekt over de kansen en het financiële belang voor de Nederlandse clubs.

Boskamp legt uit: "Het is zonde dat we die Champions League zijn misgelopen, want dat scheelt een flinke bom duiten voor de club. Nu gaat dat geld naar Ajax en PSV en die zullen dat goed gebruiken. We hadden Ajax op het punt waar je ze hebben wil, maar als zij straks voor de tweede keer op rij Champions League halen, komen zij met grote stappen weer dichterbij. Daarom is het zo belangrijk dat we dit seizoen weer bij de eerste twee eindigen."

Toch blijft Boskamp positief over de prestaties van Feyenoord. "Gelukkig hebben we qua resultaten een goede start van de competitie achter de rug, dat scheelt een slok op een borrel ten opzichte van vorig jaar toen we in de eerste vier duels meteen al zes punten lieten liggen en direct achter de feiten aanliepen. Er is voetballend gezien nog genoeg werk te verrichten, maar ik heb alle vertrouwen in dat de ploeg steeds beter op elkaar ingespeeld zal raken. Dus als Robin zegt 'we worden kampioen', dan geloof ik hem direct."