Jan de Jong legt schema uit: "Fijn voor de mensen op de tribunes"

"Dat komt omdat er heel veel Europees wordt gespeeld, er veel interlands op het programma staan en we richting een WK gaan", vertelt De Jong aan ESPN. "We hebben bovendien afgesproken dat de nummer zestien van de Eredivisie pas in de finale instroomt van de play-offs (om promotie/degradatie, red.). Dankzij onze vrienden van de Keuken Kampioen Divisie kunnen we dit schema neerzetten."

De directeur van de ECV vertelt dat het schema 'precies evenwichtig tussen het faciliteren van de clubs en het bedienen van het publiek' is. "We zijn ook een amusementsindustrie, dus voor de mensen op de tribunes is het fijn dat wedstrijden in het weekend worden gespeeld."

Clubs die Europees spelen mogen komend seizoen twee keer een wedstrijd verplaatsen. "Mocht er een strenge winter komen, dan kunnen we midweeks alsnog inhalen. Niet-Europees spelende clubs mogen op Europese dagen spelen, als het echt niet anders kan zelfs op dezelfde dag. Dat wil je voorkomen, maar het kán. Ook tijdens het bekerweekend, wanneer de finale wordt gespeeld, is er nog ruimte om in te halen", aldus De Jong.