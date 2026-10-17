'Jan de Jong waarschuwt Ajax': "We hebben ze geschetst hoe..."

Het Nederlandse voetbal heeft een tegenvallende Europese week achter de rug. Feyenoord, FC Twente en AZ wonnen hun wedstrijden, maar NEC en Ajax slaagden daar niet in. Daardoor bleef de coëfficiëntenopbrengst beperkt. België deed het met drie overwinningen, één gelijkspel en één nederlaag beter.

"De kans dat we dit seizoen achtste blijven is nu 91,3%", legt De Jong uit in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Experts rekenen dit seizoen op zo’n 15.000 punten, normaal gesproken genoeg voor plek acht. Op dit moment hebben we exact 5.000 punten. Elke wedstrijd die onze clubs winnen levert 333 punten op voor de coëfficiënt. Daar komen de bonuspunten voor het halen van een volgende ronde nog bij."

Volgens Jan de Jong, voormalig directeur van Feyenoord en tegenwoordig directeur van de Eredivisie CV, dreigen er serieuze gevolgen als Nederland verder wegzakt op de Europese coëfficiëntenranglijst. Nederland staat momenteel achtste, nadat het vorig seizoen nog tot de beste zes landen behoorde. Daardoor krijgt alleen de landskampioen komende zomer rechtstreeks toegang tot de Champions League.

Ook op langere termijn zijn er zorgen. Op de voorlopige ranglijst voor de komende cyclus staat Nederland negende, met Tsjechië als nummer elf in de achtervolging. Een verdere daling kan gevolgen hebben voor het aantal Europese tickets en de voorronden die Nederlandse clubs moeten spelen. "We hebben de clubs gewaarschuwd voor wat hen te wachten staat. En we hebben geschetst hoe de zomers er de komende jaren uitzien", vervolgt De Jong. "Daarom willen we opnieuw praten over de wedstrijdkalender en het speelschema van de Eredivisie. Volgend jaar moet ook de nummer twee al een traject van voorronden in. En de nummers drie en vier spelen zelfs zes voorrondeduels. Dat vereist dat clubs al in juli in vorm en in het ritme moeten zijn."

Ook het internationale toernooischema in 2028 kan voor problemen zorgen. Internationals zijn mogelijk niet beschikbaar bij de start van de Europese kwalificatierondes. Daardoor wordt het verzamelen van zoveel mogelijk coëfficiëntenpunten dit seizoen extra belangrijk.

De Jong vindt dat Nederland de afgelopen Europese speelronde beter had moeten benutten. "Dit was een heel belangrijke Europese week voor het Nederlandse voetbal. Elke club die op donderdag speelde was op voorhand favoriet. Een internationale topclub zat er als tegenstander niet echt tussen", stelt hij.