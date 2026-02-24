Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax-huurling Jan Faberski mist weerzien met Ajax door schorsing

Joram
bron: PEC Zwolle
Jan Faberski mag invallen tegen FC Twente
Jan Faberski mag invallen tegen FC Twente Foto: © Pro Shots

PEC Zwolle moet het de komende twee wedstrijden doen zonder Jan Faberski. De 19-jarige aanvaller kreeg een schorsing nadat hij in het uitduel met FC Utrecht (1-1) met rood van het veld werd gestuurd. Daardoor mist hij niet alleen het thuisduel met Ajax, maar ook de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam.

Opvallend detail: Faberski wordt dit seizoen door PEC gehuurd van Ajax en kan dus juist tegen zijn eigen club niet meedoen. De Poolse tiener viel in Utrecht in de 71e minuut in en maakte meteen impact. Acht minuten later zette hij na een soloactie Thijs Oosting aan het werk voor de gelijkmaker. 

In blessuretijd ging het echter mis: na een harde tackle op Dani de Wit kreeg Faberski direct rood. De aanklager betaald voetbal stelde een schorsing van drie duels voor, waarvan één voorwaardelijk. PEC Zwolle meldt dat Faberski daarmee akkoord is gegaan. Dat betekent dat hij de komende twee competitiewedstrijden moet toekijken vanaf de tribune.

Jan Faberski
0 reacties
