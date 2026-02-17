Jan Joost van Gangelen laat van zich horen: "Dat was hard nodig"

Van Gangelen legde in april 2025 zijn werkzaamheden neer en is dus al bijna een jaar afwezig op televisie. Vanwege gezondheidsredenen besloot de presentator tijdelijk te stoppen. Destijds schreef hij op Instagram: "Sinds enige tijd heb ik het gevoel dat ik figuurlijk over de kop ben geslagen. Ik zit steeds vaker niet lekker in mijn vel en dit heeft uiteindelijk ook gevolgen voor mijn gezondheid. Noem het een burn-out of overspannen zijn; ik heb er in ieder geval veel last van en dat vraagt nu om tijd om tot rust te komen en te herstellen."

Op Instagram laat hij nu van zich horen. "Lieve allemaal, het afgelopen jaar heeft voor mij vooral in het teken gestaan van tot rust komen en herstellen", begint Van Gangelen. "Dat was hard nodig en ik ben blij dat ik er de tijd voor heb genomen en gekregen. Het was een taaie, mooie, eenzame en bijzondere periode. Momenteel ben ik op een plek waar het juiste gevoel beetje bij beetje weer terugkomt. Daar ben ik natuurlijk heel blij mee. Daarom ga ik binnenkort voorzichtig weer wat dingen doen voor ESPN", onthult hij.

"Stap voor stap, in mijn eigen tempo, met aandacht voor balans en vooral voor wat goed voelt", vervolgt Van Gangelen. "Ik heb er vertrouwen in en kijk ernaar uit om dit samen met alle collega's weer voorzichtig op te bouwen. Het voelt enorm fijn om weer vooruit te kunnen kijken. Mede dankzij jullie lieve berichten, steun en begrip. Dat vind en vond ik heel bijzonder en daarvoor wil ik jullie ook heel erg graag bedanken. Tot binnenkort. Liefs, Jan Joost", besluit hij.