Jan Joost van Gangelen stopt per direct: "Heb er veel last van"

Via Instagram deelde Van Gangelen een persoonlijk bericht met zijn volgers: "Hey lieve allemaal. Ik doe dit niet zo vaak, maar ik wil hier graag iets persoonlijks met jullie delen. Sinds enige tijd heb ik het gevoel dat ik figuurlijk over de kop ben geslagen. Ik zit steeds vaker niet lekker in mijn vel en dit heeft uiteindelijk ook gevolgen voor mijn gezondheid."

De presentator is open over de situatie waarin hij zich momenteel bevindt. "Noem het een burn-out of overspannen zijn. Ik heb er in ieder geval veel last van en dat vraagt nu tijd om tot rust te komen en te herstellen. Voor nu betekent dat: even niet werken, goed voor mezelf zorgen en vertrouwen op het proces. En dat voelt goed. Bedankt voor jullie begrip en steun, heel veel liefs."

Wanneer Van Gangelen terugkeert op televisie, is nog niet bekend. Voor nu richt hij zich volledig op zijn herstel.