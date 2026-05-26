Jan Mulder roemt Ajax-talent: "Dat gaat een grote speler worden"

Jan Mulder heeft in de toekomst hoge verwachtingen an Aaron Bouwman. De analist ziet dat er bij Ajax nog voldoende talentvolle spelers zitten in de selectie.

"Steur deed tegen Utrecht niet mee, maar de wedstrijd ervoor (tegen FC Groningen, red.) vond ik hem geweldig", sprak hij bij het programma Rondo op Ziggo Sport. "Die gaat op en neer en is technisch goed. Mokio is ook goed", vervolgt Mulder over de multifunctionele linkspoot.

"Godts is echt een geweldige speler. Dan mag hij zich 26 keer vastlopen, maar het is een weergaloze dribbelaar", constateert hij. "Die kun je echt opstellen. Zo zijn er nog wel een paar. Berghuis blijf ik een goede voetballer vinden. Dan heb je al vijf spelers. En Bouwman, dat gaat een grote speler worden", stelt Mulder.