Jan Mulder werd geslagen: "Ik gaf hem een peer op zijn oog..."

Willem van Hanegem blikt in VP's Willem&Wessel kort terug op een opvallende herinnering uit zijn spelersjaren. In gesprek met zijn goede vriend Willem Penning haalt De Kromme een moment op waarbij hij bijna in conflict kwam met een andere bekende Nederlander: oud-Ajacied Jan Mulder.

Van Hanegem had namelijk geen idee dat Mulder op het punt stond te trouwen. Over het voorval vertelt Van Hanegem: "Mulder zat de hele tijd te zaniken. Domme Hollanders, domme Hollanders, domme Hollanders", zei hij over Mulder, die destijds bij Anderlecht speelde.

"Jan liep naast mij en toen gaf ik hem een peer op zijn oog. Dat was helemaal dik. Bleek dat hij die week ook ging trouwen", lacht hij. Toch kregen de twee geen ruzie. "Na de wedstrijd hadden we samen een buffet en zat hij tegenover me. Nou, dat is toch een geweldig cadeau van me", besluit Van Hanegem.