Jan Roos na 'borstknijp-incident in stadion': "Ik ga naar Ajax"

Jan Roos is gewoon welkom bij AZ. Dat hij een stadionverbod zou hebben omdat hij een AZ-medewerker in de borsten zou hebben geknepen, noemt Roos zelf een "totaal lulverhaal".

AZ bevestigt dit. "Bij ons niet bekend", zegt een woordvoerder van de club tegenover het Noordhollands Dagblad. Toch meldden verschillende sportnieuwswebsites dat de Bergenaar – presentator en beroepsquerulant – een stadionverbod zou hebben gekregen van de Alkmaarse club. Het zou gaan om een incident in de skybox, waarbij Roos een medewerker in de borsten zou hebben geknepen. Roos noemt het onzin. "Er klopt helemaal niets van. Het is een uit de hand gelopen grap."

Hij benadrukt: "Als het waar was geweest, had ik wel een landelijk stadionverbod gehad. Ik was afgelopen weekeinde nog bij Ajax. Als het echt gebeurd was, was er wel aangifte gedaan van aanranding. Ik zie sowieso niet in waarom ik zoiets zou doen. Totale nonsens."

De grap kwam overigens van Roos’ eigen collega Dennis Schouten. Het duo presenteert samen Roddelpraat, een online roddelprogramma. In het programma grapten ze dat Roos niet meer welkom zou zijn bij AZ. Roos, zelf Ajax-fan, zei toen: "Ja, daar heb ik een stadionverbod, maar dat maakt me niet zo heel veel uit, want ik ga naar Ajax."

Schouten ging nog een stapje verder: "Hij heeft in de borsten geknepen van een vrouwelijke medewerker van AZ in de skybox." Achteraf is Roos niet blij met het grapje. "Helemaal niet. Ik krijg er nu gezeik mee. Je ziet hoe snel het gaat, terwijl het totale bullshit is." Het stoort hem ook dat verschillende sites de berichten klakkeloos overnemen. "Check het even bij AZ", zegt hij.

In de volgende uitzending van Roddelpraat zal Roos de grap rechtzetten. "Dan zeg ik dat het nooit gebeurd is. Meer kan ik niet doen. Ik sleep hiervoor niemand voor de Raad van de Journalistiek." Collega Dennis Schouten is wel aan de beurt. "Of hij voortaan dit soort grapjes achterwege laat." Roos kijkt ernaar uit om binnenkort weer eens bij AZ te zijn. "Als er een leuke wedstrijd is. Het is een leuke club."