Jan Streuer wijst: "Ajax betaalt twee, drie keer zoveel salaris"

Jan Streuer is sinds deze zomer weer technisch directeur bij FC Twente. De 74-jarige bestuurder nam het stokje over van Arnold Bruggink, die niet de volledige voldoening uit zijn werk haalde.

"Heel dapper en verstandig", noemt Streuer de beslissing van Bruggink om te stoppen. "Iedereen wil zo'n job hebben, maar als je erin zit valt het weleens tegen. De meesten zouden doorgaan, met alle gevolgen van dien. Arnold is een relaxte gast, bijzonder aardig, ik acht hem zeer capabel. Maar als het een periode niet zo goed gaat als je hoopt, zoals het afgelopen halfjaar, dan is het lastig. Hij had in veel dingen plezier, maar in sommige niet."

Streuer geeft een voorbeeld. "Contractbesprekingen met spelers kunnen echt heel lang duren en heel irritant zijn", schetst hij in de Volkskrant. "En het kan ook een nadeel zijn dat je in de regio woont van de club, Arnold werd telkens op de prestaties aangesproken. Gaat het goed, dan is er niets aan de hand. Maar supporters accepteren het niet meer als Twente geen Europees voetbal haalt. Terwijl dat bijzonder moeilijk is."

Streuer heeft een vollere portemonnee dan in zijn eerdere termijn, maar dat maakt het werk niet per se eenvoudiger. "Ajax, Feyenoord en PSV betalen twee, drie keer zoveel salaris. FC Utrecht kan veel doen, financieel. AZ heeft een goede naam qua spelersverkoop. Dan kan er zomaar een club als Sparta of Go Ahead een geweldig seizoen hebben. Kom je bij de eerste vijf, dan doe je het eigenlijk heel goed", aldus de ervaren technisch directeur.