Jan van Halst flink geschrokken: "Dat vond ik echt schrijnend"

Jan van Halst is geschrokken van het Nederlands elftal in de WK-wedstrijd tegen Marokko, wat het einde voor Oranje betekende. De oud-speler en voormalig bestuurder van Ajax vond de manier van voetballen schrijnend en zag dat Nederland persoonlijkheden miste.

"Dus dat je dan echt met de staart tussen de benen voetbalt", zegt Van Halst in gesprek met Ziggo Sport. "En wat voor effect dat heeft op individuele spelers, waarbij met name Frenkie de Jong echt illustratief is voor de manier zoals Nederland heeft gevoetbald. Het was echt onherkenbaar."

"Ja, ik schrok er echt van", vervolgt Van Halst over oud-Ajacied Frenkie de Jong. "Hij liep te zwemmen. En in de tweede helft zakte hij helemaal door de ondergrens, waarbij hij zelfs aan de bal heel erg zwak en matig was."

Van Halst wijst daarbij naar de rol van de ervaren spelers. "Wat ik nog het meest bijzondere vind, is dat een speler op die leeftijd niet zelf verandering in het elftal aan kan brengen."