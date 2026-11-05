Jan van Halst geeft analyse: "Er zit heel veel onkunde bij..."

Voormalig Ajacied Jan van Halst heeft gereageerd op het overlijden van Jesús de Miguel. De spits van CD Tenerife bezweek eerder deze week aan de verwondingen die hij opliep tijdens de wedstrijd tegen FC Andorra. De Miguel werd op de middellijn hard geraakt door doelman Jesús Owono, die op volle snelheid uitkwam.

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De Miguel werd op de middellijn hard geraakt door doelman Jesús Owono, die op volle snelheid uitkwam. Daarbij raakte de knie van de keeper het borstbeen van de aanvaller. Een dag later overleed De Miguel in het ziekenhuis. Het overlijden leidde wereldwijd tot discussie over de harde actie van Owono. Van Halst liet zich aan tafel bij het televisieprogramma Renze uit over het incident en toonde begrip voor de beslissing van de doelman om in te grijpen. "Vaak hoor ik om mij heen: hij is schuldig. Natuurlijk is hij dat ook, maar er zit heel veel onkunde bij. Het is de laatste minuut en je denkt: 'Nou, ik ga het wel even oplossen, want anders breekt de tegenstander uit. We willen hier toch een puntje halen'. Ik begrijp de actie ook nog op een of andere manier. Puur als voetballer. Hij heeft dit natuurlijk ook niet gewild."

Sportarts Suzanne Huurman, die werkzaam was bij Go Ahead Eagles, PSV en Real Madrid, ging daarnaast in op de medische gevolgen van de botsing. Volgens hem moet medisch personeel bij een dergelijke impact direct rekening houden met een mogelijk ernstige complicatie. "Je ziet dat de keeper met een flinke impact aankomt en met zijn knie het borstbeen raakt. Dan moet je als medici super superbedacht zijn dat er iets zeldzaams kan gebeuren, want het hart zit daar", aldus Huurman. Zij legt uit dat een harde klap op een specifiek moment het hartritme ernstig kan verstoren. Dat kan uiteindelijk leiden tot een hartstilstand. "Als je op een moment het hart raakt waar het geleidingssysteem van het hart gevoelig is voor zo'n impact, dan kan er een levensbedreigende ritmestoornis ontstaan. En dat is dan uiteindelijk een hartstilstand. Dat zijn dingen waar je als medische staf direct aan moet denken als je zoiets ziet. Bij een hartstilstand weten we dat na elke minuut dat de bloedcirculatie niet op gang is gekomen, de kans 10 procent kleiner wordt dat het goed gaat komen. Elke seconde telt in zo'n geval."

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