Jan van Halst: "Hoe treurig dat iemand zijn frustratie zo moet uiten"

Arnold Bruggink maakte deze week bekend dat hij per direct stopt als technisch directeur van FC Twente. De bestuurder ervaarde veel druk en kon daar niet meer mee omgaan. Jan van Halst, oud-directeur bij FC Twente en Ajax, kent dat gevoel maar al te goed. De voormalig Twente-baas werd soms hard aangesproken in de regio. Dat was bij Ajax heel anders.

"Toen ik met Ajax kampioen werd, stond Amsterdam op z’n kop", zegt Van Halst tegen Tubantia. "Maar ik reed naar Twente, liet de volgende ochtend de hond uit in Hengelo, en twee mannen mompelden nog net ‘gefeliciteerd’. Verder niks. Heerlijk." Volgens Van Halst moeten we niet onderschatten hoe intens de druk is van het leiden van een voetbalclub. "Je voelt de verwachtingen van duizenden mensen. Het is bijna religieus: het stadion is de kathedraal, en jij moet erop passen."

Net als Bruggink, kreeg Van Halst bij FC Twente en Ajax ook wel eens wat harde woorden naar z'n hoofd geslingerd van supporters. "Maar de kunst is dan: laat je het binnenkomen, of denk je: ach, hoe treurig is het dat iemand zijn frustratie zo moet uiten? Dat klinkt misschien arrogant, maar zo bescherm je jezelf. Je moet je wapenen tegen de buitenwereld. Anders vreet het je op. Als je je gemoedstoestand laat bepalen door je omgeving, krijg je een zwaar leven."

Van Halst hoopt dat Bruggink nu zijn rust pakt. "Ik zag hem eerder nog weleens op de padelbaan. Maar sinds hij bij FC Twente begon, was hij daar niet meer te zien. Zo herkenbaar. Zo’n functie slokt je op. Je sociale leven verdwijnt bijna automatisch naar de achtergrond. Ik hoop dat hij nu weer wat vaker komt. Dat gun ik hem", aldus Jan van Halst.