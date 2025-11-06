Jan van Halst kritisch op Ajax: "Het lijkt wel het gemeentehuis"

"Het wordt een soort van kerkhof langzamerhand", zegt Van Halst bij Ziggo Sport. "Ik denk dat ze eerst moeten normaliseren. Daar waren ze al mee bezig financieel. Maar dan ook gaan kijken naar de hele structuur. Ik hoorde van Alex Kroes ook dat hij baalt, want voordat er een beslissing genomen kan worden, moet je eerst langs drie organen. Dan lijkt het wel het gemeentehuis."

Volgens Van Halst is het aanpassen van die organisatiestructuur geen eenvoudige opgave. "Sommige mensen hebben er belang bij dat het in stand gehouden wordt, want het is toch wel interessant om mee te kunnen praten. Maar dan ga je eigenlijk aan het clubbelang voorbij, en dat is zo jammer. Je hoort al jaren dat het heel langzaam loopt voordat je beslissingen kunt nemen. Dat is één facet."

De oud-Ajacied benadrukt dat ook Heitinga zelf tekort is geschoten. "Het is ook een beetje gokken en verliezen. Je hoopt dat Johnny, met zijn grote Ajax-achtergrond, waar een grote roep om was, dat vergeet iedereen nu het zo slecht gaat, dat hij het wel op zou pakken. Dat is hem helaas ook niet gelukt."

Tot slot schetst Van Halst een somber beeld van de korte termijn. "Voor dit seizoen wordt het heel lastig natuurlijk. Dat is Ajax niet gewend. Ze hebben in de kernwaarden staan: wij zijn de beste. Misschien moeten ze dat iets aanpassen naar: wij willen altijd proberen de beste te zijn."