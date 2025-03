Jan van Halst legt uit: "Dan kan je zelfs bij Ajax terechtkomen"

Jan van Halst brak aanvankelijk door bij FC Utrecht. "Ik had ook maar één droom, profvoetballer worden. En dat is uiteindelijk gelukt. In het begin leek het daar niet op, maar ik ben ook heel laat gescout pas bij FC Utrecht terecht. Uiteindelijk ben ik nog bij Ajax terechtgekomen, dat had ik zelf ook niet verwacht. Maar blijkbaar als je op één ding focust als voetballer, en dat heb ik gedaan, dan kan je zelfs bij Ajax terechtkomen."

En wat was dat ene ding? Van Halst: "De bal afpakken van tegenstanders en gauw weer inleveren aan iemand uit jouw ploeg die wel goed kan voetballen. Dat was eigenlijk mijn boodschap. Dat was eigenlijk mijn grootste les." De grootste les kreeg hij van Willem van Hanegem. "Die was assistent-trainer bij FC Utrecht. Ik was daar aan het meetrainen toen ik net prof werd. En ja, ik merkte wel dat ik niet helemaal mee kon komen met het niveau. En de jongens waren allemaal veel sneller dan ik en konden allemaal doelpunten maken en mannetjes voorbij spelen. Dat lukte mij gewoon niet."

Van Halst zocht contact met Willem van Hanegem. "Toen ging ik een keer naar Willem toe voor wat tips. En toen gaf hij die tip. 'Je moet je gewoon focus op bal afpakken, want dat kan je goed, denk ik. Maar dan ook weer gauw inleveren aan iemand uit jouw ploeg die wel goed kan voetballen.' Dat is natuurlijk een vrij harde conclusie, maar wel een eerlijke. En daar ben ik me toen op gaan focussen aan een lang valkort te maken."

Vanaf dat moment werd het beter bij Van Halst. "Ik werd een van de beste balafpakkers van Nederland. Als je je daar op focust en er heel goed in wordt, en ze missen bij Ajax zo'n type, dan kan je dus ook bij de nationale top terechtkomen. Je kan een beetje mee proberen te hobbelen en geen keuzes maken. Maar dankzij Willem heb ik toen echt die keuze gemaakt."