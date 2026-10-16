Jan van Halst na onrust bij Ajax: "Ik glimlach daarom en dat is prima"
Jan van Halst heeft tumultueuze tijden meegemaakt in de voetballerij. De voormalig speler was als bestuurder actief bij FC Twente en Ajax, maar bij beide clubs ging het mis. De Tukkers degradeerden, terwijl de club in Amsterdam ook in brand kwam te staan.
"Als je twintig jaar lang bij een club werkt, dan krijg je daar een band mee", vertelt Van Halst in het programma Race Across the World. "Dan wil je alle liefde geven. Juist als het dan moeilijk gaat, dan moet je naar voren stappen. Dat heb ik gedaan en dat is niet goed gedaan in sportief opzicht."
Bij FC Twente maakte Van Halst van dichtbij mee hoe een situatie opeens kan omslaan. Na de degradatie werd Van Halst aangewezen als een van de hoofdschuldigen van het afglijden van de Enschedese club. "Er ontstond een beeld in de regio dat het aan mij lag, dat Twente toen degradeerde. Dan merk je pas hoe vernietigend social media is, hoe ongenuanceerd lokale media kan schrijven en hoe het werkt met bedreigingen. Dat is heftig."
In 2023 kwam Van Halst opnieuw in een bestuurlijke storm terecht, toen Ajax in zee ging met Sven Mislintat. De Duitser verbraste ruim 100 miljoen in Amsterdamse dienst en werd na enkele maanden ontslagen. Van Halst schoof door en werd interim-directeur. Ondanks dat hij later aangaf niet verantwoordelijk te zijn voor de handelingen van Mislintat, kreeg hij toch de nodige kritiek. Hij kijkt echter nuchter terug op de periode in Amsterdam.
"Bij Ajax heb ik het gewoon geaccepteerd. Ik glimlach daarom en dat is prima ook. Ik wil niet zeggen dat ik erdoor beïnvloed wordt, dat doe ik niet meer. Dat is een lekker gevoel. Ik snap dat mensen daarover oordelen, want ze weten niet van de hoed en de rand. En ik kan dat ook niet delen. Zo werkt het systeem nou eenmaal", aldus Van Halst.
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Jan van Halst na onrust bij Ajax: "Ik glimlach daarom en dat is prima"
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