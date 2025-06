Jan van Halst: "Tijdens laatste hoofdstuk over Ajax heb ik gehuild"

Jan van Halst bracht onlangs zijn boek 'Kopzorgen' uit. De voormalig Ajacied schrijft over de mooie kant van voetbal, maar ook over de lelijke kant. En die lelijke kant maakte hij van dichtbij mee.

"Wanneer ik voor het laatst heb gehuild? Toen ik het hoofdstuk over mijn laatste periode bij Ajax aan het schrijven was", is het duidelijke antwoord van Van Halst in De Limburger. "In die tijd overleed Daniëlle van ’t Schip. We wilden haar man, John, als trainer naar Amsterdam halen."

"Ik durfde in eerste instantie niet te bellen, omdat ik wist dat Daniëlle ernstig ziek was, maar zij zei aan de telefoon: 'Jan, ik wil dat je het rond maakt, dat de cirkel rondkomt en John terugkomt bij Ajax. Ik sluit dat hoofdstuk als volgt af: Drie dagen later overlijdt Daniëlle. Punt. 55 jaar. Punt. Verdomme. Punt. Oneerlijke klote wereld. Punt."

"Ik werd, boven op mijn zolderkamertje, teruggevoerd naar dat moment, naar dat telefoongesprek. De hele film speelde zich opnieuw af. Toen kwamen de tranen. Het voelt zo oneerlijk. Ik heb John dat hoofdstuk opgestuurd. Ik wilde zijn toestemming. Hij was daar helemaal oké mee, hij vond het mooi en respectvol opgeschreven. Gelukkig", aldus Van Halst.