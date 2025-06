Jan van Halst vertelt: "Heb daarna alleen maar sla gegeten"

"Dat is sowieso het kampioenschap met Ajax in 2002. Zonder twijfel", reageert hij. "Dat was op het einde van mijn carrière. Ik was al 33. Ik heb mijn loopbaan echt stapje voor stapje opgebouwd. Voor Ajax zat ik negen jaar bij FC Twente, dan moet je een beetje mazzel hebben dat een trainer zegt: zo’n type heb ik nodig. Want wie betaalt er nu nog zeven miljoen gulden voor iemand van bijna 30?"

"Ik heb in dat kampioensjaar eigenlijk maar een half jaar meegedaan", gaat hij verder. "Co Adriaanse had me teruggezet naar kleedkamer 2, maar hij werd ontslagen en zijn opvolger, Ronald Koeman, heeft me toen teruggehaald bij de selectie. Ik werd door hem op kantoor geroepen: ‘Je bent vanaf nu weer onderdeel van de A-selectie. Rugnummer 8. Op 2 januari beginnen we weer. Vragen?’"

"Nee, die had ik niet. Ik kwam thuis, heb nog één glaasje wijn gedronken met mijn vrouw en daarna alleen maar sla gegeten. Ik was zo gedreven, zat vol revanchegevoelens. Ik was bestempeld als miskoop en al lang en breed afgeschreven. Als je dan aan het einde met die kampioensschaal staat – dat is oceaanvreugde!", besluit hij.