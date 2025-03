Jan van Halst zag Ajacieden botsen: "Dat is me toen niet gelukt"

"Dat zag ik gebeuren toen ik nog in de Raad van Commissarissen zat en daar heb ik toen al dagelijks heel veel energie ingestoken", vertelt Van Halst in Pinchhitters van Soccernews. "Toen werd ik interim-directeur en dacht ik: 'Dat ga ik oplossen. Je moet toch als volwassen mensen samen kunnen werken?' Maar dat is me ook niet gelukt. En daar baal ik best wel van, want het gevaar is dat je het gaat zien als falen van jezelf."

"Maar het was bijna onmogelijk. Ik verbaas me er ook nog steeds over, want de technisch directeur trekt een trainer aan, waar hij meteen mee botst. Dat is toch bijzonder? Je hebt toch in het begin heel veel gesprekken met elkaar. Dat verbaast me eigenlijk nog steeds, dat snap ik nog steeds niet. Maar ja, als er geen wil is, dan houdt het op", aldus Van Halst.