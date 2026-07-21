Meldingen
2026-07-10
Daniël de Ridder en Jordi Cruijff
BREAKING | Ajax laat middenvelder gratis vertrekken: "Thank you"
2026-07-08
Daley Blind
BREAKING | Blind is terug bij Ajax: "Ervaring, rust en kwaliteit"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Jan-Willem van Dop: "Als Ajax komt, moet het bod goed zijn..."

Arthur

Na een zomerpauze van twee maanden is De Oosttribune terug. In de eerste uitzending van het nieuwe seizoen stond ook Go Ahead Eagles volop in de schijnwerpers. Algemeen directeur Jan Willem van Dop ging uitgebreid in op de toekomst van aanvoerder Joris Kramer, die deze transferzomer in de belangstelling staat.

Van Dop benadrukte dat de club er alles aan doet om Kramer in Deventer te houden. "We doen er alles aan om hem binnen te houden", aldus de algemeen directeur.

Daarna gaf hij meer duidelijkheid over de interesse in de verdediger. "Het eerste contact werd gelegd door FC Groningen, dat bod hebben we afgewezen. Vervolgens hebben we wel met Joris afspraken gemaakt. Hij krijgt tot 1 augustus de tijd, mocht Ajax, PSV, Feyenoord of AZ komen, of een buitenlandse club en dan moet ook nog eens een keer het bod goed zijn. Vanaf dat moment is er een Turkse club geweest, maar die hebben geen respectvol bod neergelegd, dus daar hebben we niet eens op gereageerd."

Volgens Van Dop blijft Go Ahead Eagles vasthouden aan de gemaakte afspraken. Tot 1 augustus krijgt Kramer de kans om een stap te maken, maar alleen als een club aan de voorwaarden van de Deventenaren voldoet. Daarna richt de club zich volledig op het nieuwe seizoen, het liefst mét de aanvoerder nog altijd in de selectie.

Gerelateerd:
Marc-André ter Stegen

'Ajax gaat Marc-André ter Stegen dinsdag of woensdag presenteren'

0
Aaron Bouwman

'Bouwman is risico bij Ajax': "Zijn momenten van verslapping"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Jan Willem van Dop

Jan-Willem van Dop: "Als Ajax komt, moet het bod goed zijn..."

0
Daniël de Ridder en Jordi Cruijff

'Cruijff neemt risico bij Ajax': "Als je 20 miljoen betaalt..."

0
Lentin Goodijk in de studio van Voetbal International

Goodijk komt met update: "Zal niet vandaag of morgen rond zijn"

0
Marcos Leonardo

Ajax in wachtkamer: "Er is wat gedoe met zijn werkvergunning"

0
Johan Derksen bij Vandaag Inside Oranje

Derksen haalt keihard uit na Ajax-transfer: "Zo gulzig in geld"

0
Hedwiges Maduro in Amsterdam

Maduro: "Hij gaat jongens als Mokio beter maken, ook qua leven"

0
Frenkie de Jong bij FC Barcelona

Grote zorgen om Frenkie de Jong: "Dan is het op vakantie gebeurd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

'Ajax gaat Marc-André ter Stegen dinsdag of woensdag presenteren'

Jan-Willem van Dop: "Als Ajax komt, moet het bod goed zijn..."

'Bouwman is risico bij Ajax': "Zijn momenten van verslapping"

'Tadic niet naar Eredivisie en kiest voor totaal ander avontuur'

Ajax levert spelerslijst in: Godts op B-lijst, aankoop ontbreekt

'Cruijff neemt risico bij Ajax': "Als je 20 miljoen betaalt..."

Frank de Boer: "Ajax heeft de middelen om voor de titel te gaan"

Tagliafico naar PSV? "Laat hem asjeblieft lekker daar blijven"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws