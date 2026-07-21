Jan-Willem van Dop: "Als Ajax komt, moet het bod goed zijn..."
Na een zomerpauze van twee maanden is De Oosttribune terug. In de eerste uitzending van het nieuwe seizoen stond ook Go Ahead Eagles volop in de schijnwerpers. Algemeen directeur Jan Willem van Dop ging uitgebreid in op de toekomst van aanvoerder Joris Kramer, die deze transferzomer in de belangstelling staat.
Van Dop benadrukte dat de club er alles aan doet om Kramer in Deventer te houden. "We doen er alles aan om hem binnen te houden", aldus de algemeen directeur.
Daarna gaf hij meer duidelijkheid over de interesse in de verdediger. "Het eerste contact werd gelegd door FC Groningen, dat bod hebben we afgewezen. Vervolgens hebben we wel met Joris afspraken gemaakt. Hij krijgt tot 1 augustus de tijd, mocht Ajax, PSV, Feyenoord of AZ komen, of een buitenlandse club en dan moet ook nog eens een keer het bod goed zijn. Vanaf dat moment is er een Turkse club geweest, maar die hebben geen respectvol bod neergelegd, dus daar hebben we niet eens op gereageerd."
Volgens Van Dop blijft Go Ahead Eagles vasthouden aan de gemaakte afspraken. Tot 1 augustus krijgt Kramer de kans om een stap te maken, maar alleen als een club aan de voorwaarden van de Deventenaren voldoet. Daarna richt de club zich volledig op het nieuwe seizoen, het liefst mét de aanvoerder nog altijd in de selectie.
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