Jan Wouters: "Daar was ik bij Ajax nog helemaal niet aan toe"

Jan Wouters had een succesvolle carrière als speler achter de rug, toen hij besloot om trainer te worden. Hij wisselde echter meermaals tussen de functies van hoofdtrainer en assistent-trainer, maar bij Ajax stond hij als eindverantwoordelijke voor de groep.

"Bij Ajax was ik er nog helemaal niet aan toe om hoofdtrainer te zijn, ik was niet manager genoeg", vertelt Wouters in De Telegraaf. "Voetbal vond ik geweldig, alles eromheen vind ik niks. Bij FC Utrecht - na het ontslag van Ton Du Chatinier - had ik even het idee dat ik dacht dat het wel kon werken als hoofdtrainer. Ik kon geweldig werken met Robbie Alflen (ook een Utrechter, red)."

Uiteindelijk koos Wouters voor een avontuur bij het Turkse Kasimpasa. Een mooie uitdaging, zo geeft hij te kennen. "Maar ik wilde ook graag terug. Toen Dirk Kuyt terugging naar Feyenoord kon ik assistent worden van Giovanni van Bronckhorst. We werden landskampioen met een leuke staf. Dat was fantastisch", aldus Wouters.