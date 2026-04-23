Ajax historie & oud-spelers

Jan Wouters: "Die wilde liever een moord plegen dan verliezen"

Bjorn
Jan Wouters
Jan Wouters Foto: © Pro Shots

Jan Wouters begon zijn spelersloopbaan bij FC Utrecht, maar verruilde de Domstedelingen later voor Ajax. Later stond Wouters ook nog onder contract bij PSV en was hij werkzaam bij Feyenoord. De Utrechter stond als voetballer heel anders bekend dan als mens.

Zo plantte hij ellebogen in de gezichten van Paul Gascoigne en Alex Pastoor. "Ik ben opgevoed door spelers als Willem van Hanegem, die wilde liever een moord plegen dan verliezen", vertelt Wouters in de podcast 1 op 1 met Rob Jansen. "In het veld was ik een heel ander persoon. Op de voorgrond treden zit niet in mij, daarom was ik waarschijnlijk niet geschikt als hoofdtrainer."

"In het veld kwam de winnaar naar boven, buiten het veld de mens", vervolgt hij. "Na een elleboog of rode kaart kwam ik thuis en schaamden mijn ouders zich dood voor mij. Gascoigne heeft er overigens nooit over gezeurd", aldus Wouters, die de Engelsman later nog tegenkwam bij Glasgow Rangers. "Ik hoorde dat hij er was en liep in de eetzaal naar hem toe. Het eerste wat hij deed was een gebaar maken met zijn armen voor zijn gezicht en moest lachen. Hij zei: 'no problem'."

Wouters ziet dat het voetbal nu softer is geworden. |Ik zat als speler bij FC Utrecht op de bank, zag Van Hanegem spelen en dacht 'oei'. Ze zijn tegenwoordig wel erg aan het huilebalken", besluit hij.

