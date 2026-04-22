Jan Wouters eerlijk: "Toen was die haat er wel richting Ajax"

Jan Wouters
Jan Wouters

Jan Wouters begon zijn spelersloopbaan bij FC Utrecht, maar verruilde de Domstedelingen later voor aartsrivaal Ajax. Later stond Wouters ook nog onder contract bij PSV en was hij werkzaam bij Feyenoord. De oud-speler en voormalig trainer had eerst geen hoge pet op van Ajax.

"Toen ik bij Utrecht speelde was die haat er wel richting Ajax, die voelde ik ook als speler", vertelt Wouters in de podcast 1 op 1 met Rob Jansen. "Maar dat was meer uit een Calimero-gevoel. Maar toen Tonny Bruins Slot namens Cruijff bij mij thuiskwam en ik hoorde dat Cruijff mij wilde halen, was de haat snel weg. Dat ik dacht: Jezus... Maar Marco (Van Basten, red.), Wesley Sneijder, Ronald Spelbos, Lloyd Doesburg, Robbie de Wit, dat waren ook allemaal Utrechtse jongens."

Wouters speelde bij Ajax onder meer onder Leo Beenhakker, die hij erg kon waarderen. "Zijn humor en zijn begrip voor spelers. Als we op maandag waren wezen stappen, had hij daar volop begrip voor. Na een wedstrijd was hij de eerste die boven het biljart stond te dansen. Hij was geweldig en had geweldige humor. Leo was een fantastische trainer en een fantastische man."

Wouters kende uiteindelijk een succesvolle loopbaan in Amsterdam. De middenvelder speelde bijna 200 officiële wedstrijden voor Ajax en won de Europa Cup II en de UEFA Cup met de club. Ook werd hij landskampioen en won hij de KNVB Beker met Ajax. Wouters, die nu nog in de jeugdopleiding van de Amsterdammers werkt, speelde later nog voor Bayern München en PSV.

