Sjoerd Mossou kraakt topkandidaten Ajax: "Een sentimentele keuze"
Het laatste Ajax Nieuws

Jans beste optie voor zwalkend Ajax? "Hij kan dat als geen ander"

Rik Engelbertink
bron: ESPN

Ajax is nog altijd op zoek naar een nieuwe trainer. Ook tegen SL Benfica leek er weinig hoop op beterschap. Wat moeten de Amsterdammers doen, nu de ploeg steeds verder wegzakt? En wat voor trainer is er nodig? Geopperd wordt de naam van FC Utrecht-trainer Ron Jans, maar dáár kan Kees Kwakman zich niet zo goed in vinden.

"Ik heb Telstar tegen FC Utrecht gekeken en het was ook een mirakel dat dat nog 1-1 werd. Maar Kees Jansma had het over het type coach dat Ajax nodig heeft (een 'people manager'). Maar elders werd gezegd dat ze iemand nodig hebben die er bovenop zit", zegt Kwakman bij Voetbalpraat van ESPN. "Het is heel moeilijk om van buitenaf te zien en aan de weet te komen wat het beste is voor die groep. Je kan het het beste aan die spelers zelf vragen. En ook bij Ajax heb je een spelersraad. Er zijn ervaren jongens. zoals Pasveer, Klaassen, Weghorst en Berghuis."

Op verzoek van de spelers werd er tegen Benfica met vijf spelers achterin begonnen. "Het is positief dat ze een plan B hebben en dat ze daar aandacht hebben besteed. Dat zijn de dingen waar je je aan moet vasthouden." 

Bram van Polen komt nog terug op de suggestie van Ron Jans: "Hij kan als geen ander al die stromingen één kant op krijgen. Dat heeft hij bij FC Utrecht laten zien en bij FC Twente. Hij gaat het nooit doen, want FC Utrecht zal hem nooit laten gaan. Maar dat is wel een kwaliteit die hij als geen ander heeft."

