Jans en FC Utrecht vol vertrouwen: "We kunnen ons meten met Ajax"

Er staat een leeg Eredivisieweekend voor de boeg, maar met FC Utrecht - Ajax wordt er zondag in ieder geval een topwedstrijd op het programma. "Het is echt een duel om naar uit te kijken", blikt Jans vooruit in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Koploper Ajax laat amper punten liggen, maar Jans haalt vertrouwen uit de eerdere ontmoeting dit seizoen. "In de wedstrijd in de Arena (2-2) hebben we al goed partij kunnen bieden", blikt de oefenmeester terug. "Zoals we in wedstrijden tegen de top 5-clubs, los van PSV en Feyenoord-thuis, toch al altijd competitief aan onze tegenstanders zijn geweest. Dat biedt vertrouwen. We kunnen ons meten met Ajax, dat besef is er.”

FC Utrecht en Ajax trappen zondagmiddag om 12.15 uur af in de Galgenwaard.